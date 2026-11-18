2026年11月12日至17日期间，美国遭遇了一系列大规模技术故障，涉及银行、航空公司、政府机构及数字服务。 起初，微软出现了问题，随后美国当局暂时暂停了全国范围内的航班起飞。 随后，摩根大通（JPMorgan Chase）及其他银行的客户开始投诉支付延迟，11月17日，苹果公司和美国国家安全局（NSA）的内部网络也出现了故障。

几乎与此同时，社交媒体上开始流传关于所谓计划于11月17日发动的全球网络攻击的警告。 消息发布者声称，黑客将清空银行账户、销毁财务数据，并让世界陷入长达三个月的互联网断网状态。当美国大型企业确实开始报告技术问题时，用户便将这些事件联系在了一起。

UA.News将为您解析：这六天内哪些系统出现了故障？关于故障原因目前有哪些已知信息？“网络末日”理论从何而来？以及全球互联网中断的风险是否真实存在。

11月12日：微软全球系统故障导致用户无法使用邮箱及办公服务

11月12日，各国的Microsoft 365用户开始抱怨无法访问企业邮箱及其他在线服务。受影响的服务包括Outlook、Exchange Online、Microsoft Teams、Copilot以及企业系统管理工具。

据BleepingComputer报道，此次故障持续了近一天。部分用户无法收发电子邮件，还有用户无法访问工作群聊，或遭遇消息延迟。

此次故障的影响已超出企业应用程序的范围。银行、政府机构、医院和交通公司均在使用Microsoft 365。特别是，英国政府证实，此次事件对公共部门和企业的运作造成了影响。 与此同时，关键服务仍保持正常运行。

11月16日，微软就此次故障提供了更详细的说明。该公司查明，此次故障是由三种技术因素共同作用导致的。 首先是一个早在2026年7月就已出现的软件错误。该错误涉及Microsoft 365网络网关服务器——这是企业服务请求经过的中转系统。

第二个因素是部分 Microsoft Teams 流量被重定向后，服务器负载增加。第三个因素是可用服务器容量暂时减少。这些问题的叠加导致服务器过载，进而逐渐无法响应请求。 据该公司称，在某个时刻，该网络网关超过80%的服务器一度无法访问。

微软表示，未发现网络攻击或人工智能干预的迹象。该公司还否认此次事件与随后美国航空系统出现的问题存在关联。

11月13日：美国为何暂时停飞所有航班

11月13日，美国空中交通管理系统发生大规模技术故障。美国联邦航空管理局（FAA）在发现各空中交通管制中心之间的通信出现问题后，颁布了全国范围的航班起飞禁令。

据美国联邦航空管理局（FAA）官方消息，问题始于美国东部时间15:30左右。空中交通于20:15开始恢复。限制措施实施时，约有3500架飞机正在空中飞行。 所有飞机均已安全降落。部分无线电频率和雷达通道仍可使用，因此飞机与空中交通管制员之间的通信并未完全中断。

据美国联邦航空管理局（FAA）数据显示，11月13日当天，各航空公司共取消了约1.25万个航班。监管机构澄清称，并非所有航班取消都直接由全国范围的航班停飞所导致。 事故的规模引发了人们对可能发生网络攻击的猜测。然而，调查结果指向了网络设备和过时的电信基础设施。

美国交通部长肖恩·达菲解释称，承包商L3Harris当时正在进行计划中的维护工作，将旧的铜质通信线路更换为光纤线路。 在施工过程中，路由器——即在网络不同部分之间传输数据的设备——出现了故障。

系统每四到五秒就会收到超过一千次连接请求。这给设备带来了过载，导致通信信道和雷达数据出现不稳定。 美国22个区域空中交通管制中心中有17个受到了影响。

专家们隔离了出现问题的网络节点，随后系统运行恢复稳定。不过，截至11月17日，最终的技术原因仍在调查中。 相关部门正在核查问题是否源于路由器本身、其安装配置，或是与过时网络的交互。

美国交通部表示，未发现外部干预的迹象。联邦调查局（FBI）的代表也参与了技术排查工作。

美国国家气象局的问题：是又一次故障，还是共同事故的一部分？

几乎与航空危机同时，美国国家气象局（National Weather Service）也传来了技术问题的报告。11月13日，该局通报称其互联网连接和内部通信出现故障。 这一消息恰逢航班停飞当天，引起了社交媒体用户的广泛关注。

美国联邦航空管理局（FAA）负责飞行安全，而美国国家气象局（NWS）则为航空业、政府部门及公众提供气象数据。因此，这两个机构同时出现问题，被视为可能预示着更广泛故障的迹象。

然而，后续澄清显示，气象服务部门的问题并不意味着其完全停止运作。气象雷达仍在运行，关于全国性系统崩溃的报道也未得到证实。

11月17日，国家气象局还报告了与网络计划维护相关的技术困难。据NBC报道，此次故障持续了约40分钟。

目前尚无公开证据表明气象局与航空监管机构的问题源于同一原因。

11月16日：摩根大通及其他美国银行为何出现问题

11月16日，一波技术故障席卷了美国金融系统。多家大型银行的客户开始反映无法访问网上银行、支付延迟以及转账问题。

收到用户投诉的金融机构包括摩根大通、美国银行、富国银行、美国银行、Capital One和Truist。

据路透社报道，此次事件的核心在于美国最大银行之一摩根大通（JPMorgan Chase）出现的技术故障。 摩根大通代表证实，设备中的软件错误导致部分交易处理速度减慢。因此，尽管资金本身仍可使用，但客户仍遭遇了付款延迟。

此次故障还影响了通过Zelle进行的支付——Zelle是美国一项跨银行账户的快速转账服务。 Zelle的独特之处在于它将不同金融机构的客户连接在一起。因此，一家大型银行的故障可能会影响其他银行用户的交易，即使这些银行自身的系统运行正常。

由于投诉同时涌现，外界一度以为美国金融系统发生了全面故障。然而，并非所有金融机构都证实了自身存在内部故障。 在高峰期，Downdetector服务记录到针对大通银行（Chase）的投诉约4810起，针对美国银行（Bank of America）的超过2000起，针对富国银行（Wells Fargo）的超过1000起。这些数据反映的是用户报告的数量，而非受影响客户的精确人数。

大通银行表示，延迟的原因是软件故障，而非网络攻击。目前尚无证据表明银行记录被销毁或账户资金被大规模清零。

美联航：为何该航空公司于11月16日再次出现航班延误

同一天，美联航也报告了大规模技术故障。 该问题影响了航班办理系统，导致部分航班暂时无法按计划起飞。据美联社报道，该航空公司证实了其系统存在技术故障。随后，美联航宣布系统已恢复正常运行。

人们很快将此次事件与11月13日发生的全国性航班停飞事件进行了比较。 然而，这两起事件之间存在显著差异。11月13日的问题源于负责协调全国空中交通的美国联邦航空管理局（FAA）的基础设施；而11月16日的故障则涉及某家特定航空公司的内部技术系统。

因此，即使对乘客造成的后果相似——航班延误和在机场等待——也不意味着两者存在共同的技术原因。

11月17日：美国国家安全局（NSA）机密网络故障

11月17日，有消息称美国国家安全局（NSA）发生了一起事件。问题出现在NSANet内部网络中，该网络供该机构员工交换机密信息使用。

据美联社报道，该内部网络一度无法访问。该局证实部分系统运行出现异常，但解释称这是由于正在进行计划内的技术维护所致。

NSA强调，该局的关键功能仍保持正常运行。该局还指出，其基础设施配备了备用机制，可在故障期间维持运行。

然而，该机构并未详细解释为何计划内维护会导致服务中断。鉴于NSA工作的特殊性，此次事件引起了特别关注。该机构主要负责电子情报、网络安全以及政府通信的保护工作。

11月17日苹果和Cloudflare服务中断：哪些服务无法使用

11月17日，苹果用户开始报告无法访问该公司部分服务的问题。故障波及了App Store、Apple Music、AppleCare以及iCloud的某些功能。

原因在于苹果系统内部进行了调整，导致部分服务暂时无法使用。对用户而言，这意味着难以下载应用程序、访问音乐以及使用部分云端功能。 不过，目前尚未有关于全球性数据丢失或账户遭入侵的报告。

此外，11月17日，Cloudflare（一家提供网站安全防护、网络服务支持及数据传输加速的公司）的基础设施也出现了部分问题。

具体而言，有报道称其用户验证机制Turnstile出现故障，且部分数据中心存在网络问题。部分用户在打开网站时可能遇到连接错误或延迟。

然而，这些事件并不意味着Cloudflare完全瘫痪，也不代表互联网发生全球性崩溃。问题仅涉及网络中的部分组件和特定区域。

11月17日全球网络攻击理论从何而来

关于“网络末日”的传言早在美国发生大规模故障之前就开始流传。社交媒体上出现了相关帖子，发帖者声称2026年11月17日将发生史上最大规模的网络攻击。

根据其中一种设想，黑客将同时攻击全球最大银行，销毁账户信息并将客户余额清零。此后，全球网络据称将停止运行三个月。

部分消息还包含另一项说法：在互联网中断期间，一套专门的人工智能系统将负责查找并消除数字基础设施中的漏洞。 该方案被命名为“COVID 2.0”，因为其作者将可能产生的后果比作疫情大流行及全球封锁措施。

这些传言通过TikTok、Facebook、X、Instagram和Telegram等平台传播。根据PopFake的核查结果，相关信息在社交媒体的多个语言版块中流传。 部分警告所谓即将发生崩溃的视频获得了数百万次观看。

部分帖子援引了来自暗网的匿名消息来源。但这些内容既未提供技术证据，也未提及黑客组织的名称，更未具体描述攻击方式。

该理论支持者的另一论据是动画剧集《辛普森一家》的所谓预言。社交媒体上流传着一段经过剪辑的视频，被作为该剧创作者曾预言全球互联网瘫痪的“证据”。

然而核查显示，该视频是由不同剧集的片段拼接而成，其中并未提及11月17日这一具体日期。

11月12日微软发生大规模故障后，这一理论再次受到推波助澜。用户们开始将企业服务、航空管制和气象服务出现问题的消息与该理论并列讨论。

当11月16日出现银行转账问题时，该理论的支持者将其视为自己预测的又一佐证。然而，关于11月17日的传言其实更早之前就已出现，而新的技术故障随后才被用来为其提供依据。

让全世界断网三个月是否可能

“网络末日”理论中最引人注目的部分之一，是关于能否将全球互联网完全关闭三个月。 从技术上讲，互联网并非一个单一的集中化系统，无法通过一项决定或对单个服务器的攻击就将其关闭。

它由大量独立的网络、数据中心、电信运营商、海底电缆、卫星通道和路由系统组成。

不同公司和国家控制着该基础设施的各个部分。因此，即使一家大型云服务提供商发生大规模故障，也不意味着整个全球网络会自动停止运行。

与此同时，某些国家或地区可能因电缆损坏、电网故障、政府限制或网络攻击而无法访问互联网。然而，要让全球互联网完全中断三个月，就必须使大量独立系统同时瘫痪。

关于所有银行账户余额可能被同时清零的说法同样值得怀疑。金融机构采用多种记账系统、备份机制、交易日志及数据恢复机制。 客户的资金数据并非存储在一个可通过单次攻击摧毁的全球性注册表中。

个别银行可能会遭受网络犯罪分子的攻击。攻击者能够盗取资金、锁定系统或破坏信息。但这并不意味着黑客能够同时抹去全球所有的财务记录。

关注我们在