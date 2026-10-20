在澳大利亚，申诉人A的母亲在电台主持人艾伦·琼斯的庭审中作证。她说，她曾信任琼斯作为儿子的导师，但在17岁儿子于琼斯位于菲茨罗伊瀑布的农场停留两天后，注意到他的情绪发生了变化。据澳大利亚广播公司新闻报道。

申诉人A称，在南部高地地区的这处私人农场期间，琼斯亲吻了他，将舌头伸进他的嘴里，并触摸了他的臀部。琼斯对涉及五名男子的21项猥亵攻击和性触摸指控不认罪。这些指控涉及2003年至2020年期间的涉嫌事件。

旅行后的信件

母亲告诉法庭，儿子回来后几乎不睡觉，夜间也不去睡。10天后，他给她写了一封信，称菲茨罗伊瀑布发生了不恰当的事情，但没有提供详细描述。

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这名女子说，她问儿子是否想报警。他回答说自己没有遭到强奸，并表示这可能会是他的话对抗有影响力的琼斯的话。

对家庭的经济帮助

法庭还获悉，这名男孩的母亲经济状况困难：她有130万澳元的抵押贷款，而建筑商留下了一栋未完工的房屋。她的儿子在13岁时首次写信给琼斯，请求他帮助母亲。

法庭宣读的电子邮件显示，琼斯与这名男孩保持了数年的联系，帮助将其母亲的抵押贷款债务减少了60万澳元，并提供10万澳元用于完成房屋建设。他还安排她与当时的联邦银行负责人交谈。这名女子说，在儿子写信后，她要求儿子停止与琼斯联系，但她本人继续通信，因为她担心与银行的安排可能被取消。

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