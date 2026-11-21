梅德韦杰夫任命一名塞尔维亚政界人士为打击外国干预选举事务的协调员
塞尔维亚临时政府无任所部长、塞尔维亚人民党主席内纳德·波波维奇被任命为国际运动“为民族自由！”框架内打击“外国干涉选举”事务的协调员。 该运动由俄罗斯执政党“统一俄罗斯党”发起。
因与俄罗斯存在关联而受到美国制裁的波波维奇，已从“统一俄罗斯”党主席德米特里·梅德韦杰夫处获得了相关委任。
该任命于11月16日在莫斯科举行的“争取民族自由！”运动会议上宣布。此前，塞尔维亚大选刚刚结束，反对派“学生名单”在此次选举中获胜。
会议期间，梅德韦杰夫表示，“许多西方国家公然干涉选举进程”。
“我们的同事也曾遭遇过此类现象，他们的经验在此将大有裨益，”他说。
早在10月，梅德韦杰夫就曾直指西方试图“在塞尔维亚提前议会选举期间干涉该国的选举进程，并破坏局势稳定”。
截至发稿时，“自由电台”尚未收到内纳德·波波维奇或“民族自由！”运动代表的回应，也未获悉他们在所谓“反对外国干涉选举”的斗争中将采取哪些后续行动。
该运动由俄罗斯执政党“统一俄罗斯党”于2024年2月创立。其全称为“反对当代新殖民主义表现形式支持者论坛——为民族自由！”。
塞尔维亚“自由电台”报道了这一消息。
需要指出的是，加拿大总理马克·卡尼在蒙特利尔表示，他将于下周在亚太经济合作组织峰会上与中国国家主席习近平会晤。 他提到，会谈议题包括全球安全与经济伙伴关系。此外，卡尼还计划提出中国及其他国家不应干涉加拿大内政这一问题。