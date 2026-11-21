塞尔维亚临时政府无任所部长、塞尔维亚人民党主席内纳德·波波维奇被任命为国际运动“为民族自由！”框架内打击“外国干涉选举”事务的协调员。 该运动由俄罗斯执政党“统一俄罗斯党”发起。

因与俄罗斯存在关联而受到美国制裁的波波维奇，已从“统一俄罗斯”党主席德米特里·梅德韦杰夫处获得了相关委任。

该任命于11月16日在莫斯科举行的“争取民族自由！”运动会议上宣布。此前，塞尔维亚大选刚刚结束，反对派“学生名单”在此次选举中获胜。

会议期间，梅德韦杰夫表示，“许多西方国家公然干涉选举进程”。

“我们的同事也曾遭遇过此类现象，他们的经验在此将大有裨益，”他说。

早在10月，梅德韦杰夫就曾直指西方试图“在塞尔维亚提前议会选举期间干涉该国的选举进程，并破坏局势稳定”。

截至发稿时，“自由电台”尚未收到内纳德·波波维奇或“民族自由！”运动代表的回应，也未获悉他们在所谓“反对外国干涉选举”的斗争中将采取哪些后续行动。

该运动由俄罗斯执政党“统一俄罗斯党”于2024年2月创立。其全称为“反对当代新殖民主义表现形式支持者论坛——为民族自由！”。

塞尔维亚“自由电台”报道了这一消息。

需要指出的是，加拿大总理马克·卡尼在蒙特利尔表示，他将于下周在亚太经济合作组织峰会上与中国国家主席习近平会晤。 他提到，会谈议题包括全球安全与经济伙伴关系。此外，卡尼还计划提出中国及其他国家不应干涉加拿大内政这一问题。

关注我们在