梅尔尼克呼吁联合国就俄罗斯拒绝执行国际法院裁决一事作出回应

乌克兰常驻联合国代表安德烈·梅尔尼克呼吁联合国安理会和联合国大会就俄罗斯未履行联合国国际法院针对其对乌克兰侵略行为所作的一系列裁决一事作出反应。

梅尔尼克在联合国大会审议联合国国际法院报告的会议上发表讲话时作出了上述表态。

这位外交官指出，2024年1月，国际法院认定俄罗斯违反了两项国际公约规定的义务：即《制止向恐怖主义提供资助公约》和《消除一切形式种族歧视国际公约》。 具体涉及莫斯科方面拒绝调查有关资助恐怖主义的举报，以及在被占领的克里米亚地区对乌克兰人实施歧视的行为。

梅尔尼克还提到了乌克兰就所谓“顿巴斯种族灭绝”指控提起的诉讼，俄罗斯曾以此为借口为入侵行为辩护。 2024年2月，法院驳回了俄罗斯的大部分初步抗辩，并确认了其对乌克兰部分诉求的管辖权。

与此同时，莫斯科未执行联合国国际法院的两项重要裁决：2017年关于撤销对被占领克里米亚境内克里米亚鞑靼民族议会（梅杰利斯）禁令的命令，以及2022年3月关于停止对乌克兰军事行动的命令。

“俄罗斯继续公然藐视法院，肆无忌惮地拒绝执行该命令。而国际社会却保持沉默。数百枚导弹和无人机——这就是我们每天听到的唯一回应，”梅尔尼克指出。

他提醒道，联合国国际法院的裁决具有强制执行力，并呼吁联合国安理会和大会审议俄罗斯不执行法院命令的问题。

会议期间，梅尔尼克还与俄罗斯代表发生了争执。该代表指责乌克兰违反国际法，并声称乌克兰方面及其外交官应为所谓在顿巴斯地区“迫害‘讲俄语的人口’”以及 “种族灭绝”的行为负责。

据乌克兰通讯社驻纽约特派记者报道，梅尔尼克随即称俄罗斯是“撒谎冠军”，并表示俄罗斯代表对乌克兰外交官的威胁是不可接受的。

需要指出的是，乌克兰因针对平民和关键基础设施的袭击而召集联合国安理会会议。

在俄罗斯袭击扎波罗热州科米舒瓦哈村后，拉脱维亚提议召开联合国安理会特别会议。里加方面表示，这是俄罗斯对乌克兰平民发动的又一次袭击。

乌克兰因俄罗斯对第聂伯罗和切尔尼戈夫的大规模袭击导致平民死亡，已提议召开联合国安理会紧急会议。乌克兰大使通报了这一情况。

关注我们在