在尼日利亚拉各斯州，国有Lagos Water Corporation的供水网络服务于34,424个登记家庭——约206,444人，占该州估计2,000万居民的1.03%。该公司企业传播和品牌管理副总监拉萨克·阿尼福沃谢在接受尼日利亚国家通讯社采访时提供了这些数据，Premium Times Nigeria报道。

产量低于产能

阿尼福沃谢表示，该公司供水设施的装机产能约为每日2.1亿加仑。与此同时，根据拉各斯供水总体规划，该州估计每日用水需求达到约5.4亿加仑。

2025年的生产记录显示，该公司全年生产约26.33亿加仑水。这相当于日均约721万加仑——约为装机产能的3%。

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这名LWC代表称，扩大集中供水面临的主要障碍包括老旧的配水管道、人口增长和快速城市化导致的需求上升，以及维修和扩建现有基础设施的需要。由于供水不规律且缺乏可用接入，一些拉各斯居民使用钻井井水或向私人销售商购买水。

计划中的现代化改造

该公司计划修复和升级小型及微型水处理厂，扩展配水网络，并将其数字化，以远程监测管道并减少水损失。阿尼福沃谢表示，在这些设施完成全面修复后，超过561.6万个家庭可能获得用水机会。

LWC还计划修复Ojokoro小型供水设施，在拉各斯岛建设一座微型供水设施，并为莱基—埃佩走廊建设一座日产能1亿加仑的Igbonla水处理厂。州政府2026年第二季度预算执行报告指出，截至6月30日，已支出获批年度预算的36.2%，用于改善15个现有小型和微型供水设施；Adiyan Phase II Waterworks项目预算已支出4%。

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