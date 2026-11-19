德国总理弗里德里希·梅尔茨阐述了欧洲方面对俄罗斯对乌克兰战争未来和平谈判的立场。 该计划包括乌克兰、俄罗斯、美国和欧洲的参与，维护乌克兰的主权，提供安全保障，并在特定条件下可能逐步取消对俄罗斯的制裁。

他于2026年11月19日星期四在柏林举行的“自愿联盟”会议总结新闻发布会上发表了上述声明。

据总理称，在都柏林会议上，欧洲各国就谈判过程中的共同代表机制达成一致：德国、法国、英国、波兰和意大利将与欧盟机构协调，共同代表欧洲的利益。 默茨强调，只有乌克兰和欧洲共同参与的谈判才能取得成功，并补充说，领土协议的起点应是交火线，停火后基辅必须获得坚实的安全保障。

这位德国政府首脑还强调，乌克兰应保持走欧洲一体化道路并获得重建援助的可能性。与此同时，他指出，欧洲仅在俄罗斯履行特定条件且经欧洲各国单独同意的情况下，才允许逐步解除对俄限制。

来源：Glavkom。

德国总理弗里德里希·梅尔茨表示，欧洲伙伴国正将阿联酋视为未来乌克兰—俄罗斯—欧洲—美国四方谈判的潜在举办地之一， 但关于具体地点的最终决定尚未作出。

“愿议联盟”峰会已在柏林拉开帷幕，泽连斯基出席了会议。11月19日的会议将有近40个国家的代表参加，他们将讨论实现乌克兰持久和平的条件、对基辅的进一步援助以及停火后的安全保障。

此前，库什纳和维特科夫已前往柏林，与泽连斯基及欧洲各国领导人进行磋商。

欧洲各国正在制定在乌克兰境内部署多国部队的计划。待战斗行动停止后，这些部队可能会被派往乌克兰，以帮助保障该国安全并遏制俄罗斯的再次进攻。

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