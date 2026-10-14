微软计划在尼日利亚2027年大选前限制使用生成式人工智能创建候选人的不真实图像。微软全球选举高级总监戴夫·利希特曼在阿布贾举行的AI and Democracy Forum上表示，据Premium Times Nigeria报道。

供微软系统使用的候选人名单

利希特曼表示，微软计划将尼日利亚独立国家选举委员会（INEC）的最终候选人名单上传至其系统。这将防止利用生成式人工智能创建这些候选人的不真实图像。

该公司代表称，此举是科技平台承诺防止未经授权使用候选人肖像的一部分。他还表示，微软及其他开发人工智能的科技公司已承诺删除描绘候选人或选举机构官员的未经授权合成材料。

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科技公司的承诺

利希特曼将这些措施与科技公司于2024年签署的《Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in Elections》联系起来。他表示，该协议规定从平台上删除未经许可使用候选人或选举机构官员肖像的材料。

他承认外界对深度伪造的担忧，但指出，其对选举的影响可能不会像人们担心的那样广泛。利希特曼援引美国研究称，如果选民知道候选人传播了由人工智能制作的合成材料，他们可能会更不信任这些候选人。

INEC主席乔阿什·阿穆皮坦在论坛上表示，该委员会已成立人工智能部门，以加强数字基础设施，包括选举结果管理系统。他表示，基于人工智能的网络安全系统可以检测DDoS攻击、密码暴力破解攻击及对选举基础设施的其他威胁。

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