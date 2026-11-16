尼古拉·斯托罗恩斯基揭示了全球最大新银行之一的工作原理

金融科技公司Revolut的联合创始人兼首席执行官，同时也是风险投资基金QuantumLight的创始人尼古拉·斯托罗恩斯基，分享了该公司如何实现每天新增10万名用户的秘诀。 Revolut的联合创始人兼首席执行官揭示了这家全球最大“新银行”之一的部分运营原则。

斯托龙斯基指出，Revolut成立后的头七年主要依靠有机增长。 直到2022年，公司才开始投入可观的营销预算。2022年，该公司开始构建投资回收模型，计算客户终身价值（LTV），并发展推荐营销。

首先推出的是一款免收货币兑换费的多币种卡。

“如果看看银行，在我看来，它们的大多数产品都相当糟糕。而且这不仅涉及多币种汇款，还包括信贷、企业服务和收单业务。 我认为，问题并不在于多币种转账或银行卡本身。我们只是选取了某种产品，并将其做得更好，”这位企业家说道。

据斯托罗恩斯基估计，在Revolut业务覆盖的大多数欧洲国家中，35岁以下人群中已有超过50%的人在该数字银行开设了账户。 此外，这家数字银行还计划将自有资产负债表上的贷款占比控制在10%以下，认为订阅制商业模式更具吸引力。

“我的立场是，我们希望将风险降至最低。即使我们开展信贷业务，它也不应占据我们资产负债表的很大比例。 目前我们的目标指标是低于10%。其余贷款我们计划进行证券化，”斯托罗恩斯基表示。

Revolut计划与美国运通（American Express）和大通银行（Chase）展开竞争，开发一种与欧元挂钩的自有稳定币，并在市场条件有利的情况下于2028年进行首次公开募股（IPO）。

fintech-retail.com网站报道了这一消息。

值得一提的是，总部位于伦敦的英国金融科技公司Revolut在二次股票发售后的估值达到1150亿美元。这一数字比该公司一年前上次二次发售时的估值高出53%。

新西兰央行已批准Revolut Bank New Zealand的注册，这使该公司得以在新西兰提供银行服务。注册完成后，该银行成为新西兰第27家注册银行。

10月，塞浦路斯的Revolut用户于周二上午报告称，由于银行应用程序出现故障，无法访问自己的账户。此次故障影响了该服务的多项功能。



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