米莱呼吁特朗普在美国中期选举中巩固地位——半岛电视台

阿根廷总统哈维尔·米莱在华盛顿呼吁美国总统唐纳德·特朗普在定于11月举行的美国中期选举后巩固自身地位。这位阿根廷领导人称，这次投票对整个西方都很重要，半岛电视台报道。

在华盛顿的演讲

米莱周三在美国首都举行的西班牙裔传统庆典晚会上发表了这一声明，当地一个协会向他颁发了奖项。法新社称，这位阿根廷总统还表示，保守派不能在争夺西半球影响力的斗争中让步。

阿根廷总统抵达华盛顿，与投资者会面并参加这场庆典晚会。他原定于周四在美国商会发表讲话。

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美国对米莱的支持

一年前，特朗普在阿根廷重要的立法选举前积极支持米莱，并称他是自己最喜欢的总统。分析人士认为，这一支持，加上美国财政部与阿根廷中央银行之间的货币互换协议，帮助米莱在那次选举中取得成功。

该方案的核心部分是一项200亿美元的互换，美国据此将美元兑换为阿根廷比索。美国财政部长斯科特·贝森特宣布了该方案，而这项互换在米莱所属政党在一场重要省级选举中失利后不久进行。特朗普当时表示，美国的支持将取决于米莱获胜。据美联社报道，他的评论导致阿根廷主要股指下跌约2%。美国民主党人批评该方案，称特朗普在美国政府停摆期间优先向另一国提供援助。

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