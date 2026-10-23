美国农业部长布鲁克·罗林斯表示，尽管面临法律障碍，总统唐纳德·特朗普的政府打算继续推进美国林务局的大规模重组。据《国会山报》报道，罗林斯在与媒体交谈时称，政府正在推进重组，并寻求让农业部更贴近农村社区和美国西部地区。

该计划包括什么

拟议的改革包括将林务局总部从华盛顿迁至盐湖城、关闭23个研究站，并以按州一级组织的办公室取代区域办公室。

犹他州州长、共和党人斯宾塞·考克斯在3月底该计划公布后表示，将总部迁至犹他州是犹他州和西部各州的一项重大成果。他说，将区域模式改为以各州为重点的方式，应该会加强联邦主义，并提高该机构的工作效率。

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特朗普还在推动将林务局的野外火灾扑救职能移交给野外火灾扑救局。国会目前已阻止这一变动。

法院裁决

10月13日，加利福尼亚州联邦地区法院法官文斯·查布里亚在审理由联邦雇员工会、环保组织和地方官员提起的诉讼期间，叫停了这项重组。原告称，该计划是特朗普政府为削减联邦雇员人数所作更广泛努力的一部分，因为林务局员工将不得不搬迁或离职。

法官在裁决中指出，计划用于重组的开支几乎肯定违反了国会规定的机构资金使用限制。作为原告之一的全国联邦雇员联合会称，这一裁决是一次令人欢迎的喘息。

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