英国北爱尔兰事务大臣克里斯·布莱恩特驳斥了统一派人士的指控，即他禁止在波塔当举行新教橙色结社游行，是向爱尔兰共和派作出让步。他在下议院表示，这一决定主要是为防止暴力事件，据Politico报道。

独立游行委员会上个月批准举行一场受到大幅限制的游行，参与者为35名橙色结社成员。然而，布莱恩特于周五禁止了该游行。近两周来，在新芬党领导下的数千人封锁了计划中的加瓦吉路路线，该路线位于波塔当主要天主教区域。警方阻止了双方发生冲突。

部长与统一派的立场

布莱恩特强调，游行权并不意味着游行可以在任何情况下举行。他表示，遵守法律也包括审慎地防止严重骚乱。该部长称，他坚决否认向“暴民统治”让步的指控，并认为事态以出人意料的和平方式结束。

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民主统一党领袖加文·罗宾逊指责布莱恩特，称政府屈服于爱尔兰共和军武装人员发出的暴力威胁。这是罗宾逊的立场。北爱尔兰副首席部长埃玛·利特尔-彭格利也表示，首席部长米歇尔·奥尼尔带领抗议活动，违反了法律；她声称，抗议者中有数个爱尔兰共和军组织的代表。

法院与议会投票

北爱尔兰上诉法院驳回了加瓦吉路抗议者的诉讼，他们对游行委员会的最初决定提出质疑。另据贝尔法斯特高等法院裁定，波塔当橙色结社分会可对布莱恩特以及北爱尔兰警察总警长乔恩·鲍彻的行为提出挑战。该案审理预计于下周一开始。

同一天，北爱尔兰议会的统一派议员一致支持罢免4名新芬党部长，其中包括首席部长米歇尔·奥尼尔。他们指控这些部长因参与和支持抗议活动而违反就职誓言。然而，受斯托蒙特权力分享规则影响，4项不信任动议均告失败：33至34名统一派人士投票支持罢免每位部长，而35名新芬党和社会民主工党议员投票反对。

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