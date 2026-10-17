在智利，住房和城市化部长伊万·波杜赫于10月16日称阿根廷总统哈维尔·米莱越来越疯狂，数小时后道歉。The Rio Times报道称。

在圣地亚哥举行的Icare商业论坛上，波杜赫回答了有关公共投资的问题。他还批评了米莱在公共工程问题上的立场。随后，这名智利部长在X上写道，他关于阿根廷总统的评论不恰当，并表示诚挚歉意。同时，他重申了自己对于公共投资在刺激增长中作用的立场。

智利当局的反应

智利内政部长克劳迪奥·阿尔瓦拉多在总统何塞·安东尼奥·卡斯特访问玻利维亚期间主持政府工作，他称波杜赫的言论不当。据他说，政府认为事件已经结束，部长的公开道歉已经足够。

卡斯特在拉巴斯的智利领事馆发表讲话时表示，政府对这些言论感到遗憾。他强调，波杜赫已以恰当方式公开道歉，并补充说类似情况不会再次发生。

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保守派UDI党的参议院副议长伊万·莫雷拉称波杜赫的声明非常不谨慎，并敦促他道歉。国家自由意志党副主席汉斯·马罗夫斯基表示，这名部长必须达到其职位应有的水平。

与阿根廷关系的背景

波杜赫的评论是在围绕麦哲伦海峡的紧张局势背景下发表的。两国均援引1881年和1984年的条约，卡斯特和米莱两位总统在阿根廷总统9月3日访问圣地亚哥后发表的联合声明中确认了这些条约的有效性。

此外，智利货船Danstar计划于11月首次从蓬塔阿雷纳斯航行至福克兰群岛的斯坦利港。该媒体称，阿根廷外交部长巴勃罗·基尔诺曾表示，如果贸易具有商业性质且经过协调，他不会阻挠此次航行。

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