巴基斯坦财政部长穆罕默德·奥朗则布10月17日在曼谷表示，针对沙特阿拉伯及其他波斯湾国家能源基础设施的进一步袭击，可能恶化该国的长期经济前景。据《印度教徒报》报道，他是在国际货币基金组织和世界银行年会期间接受法新社采访时作出这一表态的。

储备足以维持至11月

奥朗则布表示，巴基斯坦迄今经受住了因对伊战争引发的能源价格急剧上涨的初步冲击。该国已采购的能源资源预计足以维持至2026年11月底，并且已在为冬季做准备，届时家庭需求通常会增加。

这位部长表示，巴基斯坦没有出现燃料短缺、加油站排队或公共秩序问题。他还称，政府不计划在没有紧急需要的情况下从现货市场购买液化天然气，因为这类供应明显比此前签约的供应更昂贵。

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对基础设施遇袭的担忧

奥朗则布称，对能源设施的打击令人担忧。他认为，如果基础设施继续遭受袭击，即使紧张局势缓和，恢复正常经济状态也将需要更长时间。

报道指出，在美国及其盟友以色列于2026年2月对伊朗发动战争后，全球能源价格急剧上涨。德黑兰作为回应，袭击了华盛顿在波斯湾的盟友，并限制了石油和天然气供应。在也门内战新一轮升级的背景下，胡塞武装近几日也袭击了沙特基础设施，包括能源设施和机场。

巴基斯坦目前正在实施一项规模约70亿美元的三年期国际货币基金组织计划。该基金本月批准发放又一笔12亿美元的贷款。奥朗则布表示，政府正继续推进财政整固、增加税收收入，并打击未缴纳向购买者征收的销售税的行为。

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