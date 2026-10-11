巴基斯坦财政部长穆罕默德·奥朗则布表示，面向弱势群体的定向燃油折扣计划将继续实施。在2026年国际家禽博览会期间，他还表示，自己并未获悉国际货币基金组织对该计划提出的反对意见，《快报论坛报》报道。

国际货币基金组织的立场

国际货币基金组织在10月7日发布的新闻稿中，谈及就巴基斯坦扩展基金安排第四次审查和韧性与可持续性工具第三次审查达成的工作人员层面协议时，呼吁迅速逐步取消燃油支持计划。该基金解释称，原因是该计划成本高且覆盖范围过广。

国际货币基金组织指出，如果油价意外上涨，未来的支持应是有限、临时且有针对性的。相关支持应通过现有社会援助计划提供，并纳入2026—2027财年预算。

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该计划覆盖哪些人群

奥朗则布称定向补贴取得成功，并表示约有1020万人从中受益。据他所说，获得支持的人包括Qingqi三轮车、其他三轮车辆、摩托车以及发动机排量不超过800立方厘米的汽车用户。

这位部长推测，按平均每户五人计算，该计划可能覆盖约5000万人。他还表示，定向折扣消除了实施“智能封锁”的必要性，此类措施此前曾被用于保存燃油储备并遏制燃油进口成本。

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