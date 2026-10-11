在伊斯兰堡，巴基斯坦规划部长阿赫桑·伊克巴尔在提交给总理夏巴兹·谢里夫的一份备忘录中，批评了当前的经济稳定模式。他认为，该模式日益依赖削减发展支出和借款，而不是扩大税基和增加出口。据《快报论坛报》报道。

伊克巴尔将这种做法称为“停滞且建立在借款之上的稳定”。他说，这一做法目前可能改善财政指标，但随后将削弱维持这些成果所需的生产能力。这位部长向政府提出了一套新的、与增长和发展相适应的八点财政稳定框架。

发展支出

根据备忘录中列出的数据，2018年，联邦发展支出占巴基斯坦国内生产总值的2.6%，而在本财年，这一比例已降至国内生产总值的0.8%。伊克巴尔表示，在财政压力时期，联邦发展计划会成为最容易推迟或削减支出的项目。

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他还强调，巴基斯坦的税收收入占国内生产总值的比例低于许多类似经济体。部长认为，税收收入不足及征收过程中的损失，实际上是通过削减对基础设施、教育、技术、水资源安全和生产率的投资来弥补的。

2029年目标

伊克巴尔呼吁财政部和规划部共同确定，到2029年该国正朝着怎样的增长率迈进、增长率应达到何种水平，以及需要作出哪些改变来弥合差距。他提议责成财政部为总理和内阁制定一份截至2028—2029财年的中期经济发展方案，而不是将规划局限于下一次国际货币基金组织项目审查或年度预算。

根据部长援引的官方指标，巴基斯坦经济在上一财年增长了3.7%，失业率达到21年来的最高水平——占劳动力的7.1%，出口下降近6%。投资规模维持在14.4%，外国直接投资则下降34%，至16亿美元。

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