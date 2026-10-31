爱沙尼亚正在研究赋予边防人员更多权限，以制止越境者。爱沙尼亚内政部长伊戈尔·塔罗在与拉脱维亚内政部长会晤后表示，ERR News报道。

边境会谈

两国部长在爱沙尼亚皮乌萨边防哨所举行会晤。双方在新闻发布会上表示，有必要寻找方法，应对他们所称的白俄罗斯当局组织非法移民前往波罗的海国家的行为。

塔罗指出，预计冬季边境压力将减小，但明年春季可能再次加剧。他称，一种可能的选择是所有国家暂时关闭与白俄罗斯边境的过境点。这位部长援引波兰的经验称，这一做法在那里发挥了作用。

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审查法律规定

拉脱维亚内政部长亚尼斯·栋布拉瓦表示，拉脱维亚已修改立法，以便边防人员能够更有效地应对非法越境和破坏基础设施的行为。他表示，拉脱维亚边防人员获得了更多机会，可对非法越境者或试图针对技术基础设施采取行动的人员使用武器。

塔罗表示，爱沙尼亚边防人员也应确信，他们有权使用一切手段制止边境地区的敌对活动，包括武器和致命武力。他补充说，当局目前正在审查现行法律框架、其解释的界限以及可能修改的必要性。

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