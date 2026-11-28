在波兰，波兹南和弗罗茨瓦夫被列为可能部署美军永久基地的有力候选地。副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什作出上述表示。据RMF24报道，有关美国在欧洲军事存在的决定可能在12月与1月交界之际作出。

科西尼亚克-卡梅什表示，相关地点位于该国西部。可能地点还包括大波兰省的波维兹，美国军方在那里已经拥有基础设施。建立永久基地及选址的最终决定将由美方根据自身战略和作战需求作出。

波兹南和下西里西亚的优势

波兹南地区的优势包括别德鲁斯科训练场、波兹南-克热西内第31战术航空基地，以及位于该市的科希丘什科营地——美国陆军第五军的前沿指挥部所在地。波兹南市长雅采克·亚什科维亚克表示，潜在基地应位于距离大城市不超过30分钟车程的地方。他还允许在波兹南以北的奥博尔尼基市镇建设该设施。

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下西里西亚省元帅帕维尔·甘查日正在推动弗罗茨瓦夫附近奥莱希尼察的方案。他表示，已就该地点进行谈判，并指出该地块面积大、交通基础设施完善、靠近机场，以及弗罗茨瓦夫具备医疗和学术条件。RMF24写道，美国人希望建设可容纳约5,000名军人的基础设施。

波维兹、莱什诺和比得哥什

波维兹的第33运输航空基地设有美国后勤技术综合设施，美国军人自2017年以来一直以轮换方式驻扎在那里。波维兹市镇负责人雅库布·格维特强调，军事基础设施可能的扩建不应导致大面积绿地被取消。

莱什诺市长格热戈日·鲁塞茨基也向波兰国防部提出将其城市作为基地选址。他列举的理由包括机场、相邻训练场和土地，其中部分土地该市准备无偿提供。与此同时，国防部副部长玛格达莱娜·索布科维亚克-恰尔内茨卡表示，她预计不会选择比得哥什，尽管当地有北约机构运作，其中包括北约联合部队训练中心。

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