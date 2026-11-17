波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什在比利时布鲁塞尔与美国国防部副部长埃尔布里奇·科尔比会晤后表示，五角大楼已为在波兰建立美国陆军常设基地“开绿灯”。RMF24报道。

审查美国在欧洲的驻军

科西尼亚克-卡梅什表示，科尔比告诉波兰代表团，对美国在欧洲军事存在的审查已接近完成。有关该程序完成的信息以及审查本身将于12月初提交白宫。

波兰国防部负责人表示，相信有关常设基地的决定不会在美国总统层面发生改变，并将得到确认。他还表示，波兰预计审查结果只会作出积极或非常积极的决定。

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特朗普的表态与华盛顿会谈

9月，美国总统唐纳德·特朗普曾表示，在波兰建立美国陆军基地方面取得了重大进展。当时他称，该基地的选址可能很快公布。

对美国在欧洲军事存在的审查已持续六个月，计划在年底前完成。据RMF24报道，其决定最可能涉及驻德国、意大利和西班牙的美军，部分军人可能被调往北约东翼。

上周，科西尼亚克-卡梅什、马格达莱娜·索布科维亚克-恰尔内茨卡以及波兰国防部副部长帕维尔·扎莱夫斯基访问华盛顿，并与五角大楼负责人皮特·赫格塞思会面。美军在波兰的常驻是这些会谈的议题之一。

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