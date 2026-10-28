塞浦路斯国防部长瓦西利斯·帕尔马斯表示，希腊F-16战斗机和一艘希腊海军舰艇目前在塞浦路斯长期驻扎。他是在塞萨洛尼基作出这一表态的，当时他正在参加纪念1940年10月28日周年的活动，据Cyprus Mail报道。

帕尔马斯称，雅典与尼科西亚之间的防务合作正从“口号转向政治行动”。他表示，两国在政治和军事层面的互动都十分出色。他还提到塞浦路斯突击队员参加奥希日阅兵，并称这象征着塞浦路斯与希腊武装部队之间的密切联系。

对部署问题的立场变化

6月，帕尔马斯曾表示，F-16战机和希腊护卫舰“埃利”号在该岛的存在是临时性的，与地区紧张局势加剧有关。他当时称，尚未讨论延长任务或永久部署希腊军事装备的问题。

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最近一艘被公开点名部署到塞浦路斯的希腊海军舰艇是“尼基福罗斯·福卡斯”号护卫舰F-466。该舰于7月接替了“埃利”号，后者在该岛停留了近100天。希腊海军力量在塞浦路斯附近的持续存在始于3月：最初派遣的是“基蒙”号和“普萨拉”号护卫舰，随后是“埃利”号和“尼基福罗斯·福卡斯”号。

在以色列采购

帕尔马斯在与希腊国防部长尼科斯·登迪亚斯会晤期间，还讨论了双边防务合作和国际安全形势。此外，他确认于10月26日签署了一份从以色列购买一艘用于公海行动的巡逻舰的合同。

该舰将由Israel Shipyards建造，Rafael Advanced Defence Systems将为其提供海军系统。现有巡逻舰“伊奥阿尼德斯”号的系统也计划升级。据以色列媒体报道，该交易价值约1.5亿欧元。塞浦路斯政府已为2027年至2029年加强国防安排了超过12.8亿欧元。

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