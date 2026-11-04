西班牙交通部长奥斯卡·普恩特在上周发生、造成69人死亡的铁路事故后辞职。他还表示，将撤回参加定于11月29日举行的提前议会选举的候选资格。

据《卫报》报道，普恩特在长时间的议会听证会结束时宣布辞职，尽管他此前曾多次排除离职的可能性。此前他表示，政府将努力恢复民众对高速铁路的信任。

乌尔达附近的碰撞事故

事故发生在乌尔达村附近，位于马德里以南约130公里处。国有公司Renfe的一列列车撞上了私营运营商Iryo的一列停驶列车。据该报报道，自动安全系统故障导致一段63公里长的轨道停止通行，但调度中心允许Renfe列车继续行驶。

右翼反对派要求普恩特辞职，而工会批评他，认为他将这场灾难的全部责任归咎于调度中心的一名工作人员。

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灾难后的措施

在宣布辞职前，部长提出了一系列安全措施。尤其是，当局计划为调度中心开发软件，自动发出警报并帮助识别交通异常。还计划引入一名AI代理来监督系统并降低人为失误的可能性。

如果调度员在自动安全系统关闭期间作出决定，该决定必须由第二名操作员确认。普恩特还宣布了一项3000万欧元的援助计划，用于帮助遇难者家属和数十名伤者。他还宣布将审查调度员的工作条件，包括休息时间和疲劳监测。

今年1月，安达卢西亚马德里至塞维利亚关键线路上的另一起事故造成46人死亡。

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