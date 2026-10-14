日本农林水产大臣一职的卡祖奥·亚纳于10月14日晚宣布辞职。据《日本时报》报道，此事发生在一系列丑闻背景下，这些丑闻给首相高市早苗的政府带来了政治问题。

有关竞选活动的指控

亚纳因涉嫌可能违反《公职选举法》而受到批评。事件涉及在1月竞选活动启动时的一场活动中，为其支持者提供免费巴士，当时距离2月众议院选举不久。

起初，这名大臣表示，其工作人员事先咨询了栃木县选举管理委员会，并得到确认不存在法律问题。第二天，他改变了解释：据他称，在再次与秘书交谈后 выяснилось，相关询问可能并非涉及巴士是否合法，而是涉及如何在政治资金报告中列支费用。亚纳还表示，委员会答复的记录未被保留。

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议会压力

这名大臣还就5月在支持者面前发表的言论道歉并予以撤回。当时，他谈到可能削减栃木县两座城市的道路预算，这两座城市的市长在2月选举中没有支持他。

在反对党占多数的参议院，反对党同意对该大臣提出谴责决议。此举不具有法律约束力，但可能使政府更难推动法案。其中包括一项提案，即从明年4月起，将食品消费税从8%降至1%，为期两年。主要反对党反对该法案。

前首相石破茂表示，亚纳作为农业部门负责人，必须适当履行职责。代表日本维新会的前国土交通大臣前原诚司表示，日本维新会是自民党在执政联盟中的伙伴，亚纳不仅应辞去大臣职务，还应辞去议员职务。

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