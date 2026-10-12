土耳其贸易部长奥马尔·博拉特将于周二前往比利时布鲁塞尔，与欧盟代表就经济和贸易安排举行会谈。据阿纳多卢通讯社报道。

关于关税同盟的对话

土耳其—欧盟高级别贸易对话第三次会议将在比利时首都举行。博拉特与负责贸易和经济安全事务的欧盟委员会委员马罗什·谢夫乔维奇将共同主持会议。

双方计划讨论有关土耳其—欧盟关税同盟的争议、绿色和数字转型，以及欧盟《加快工业发展法案》草案。议程还包括公共采购、数字贸易和贸易防御工具。

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投资与工业政策

博拉特和谢夫乔维奇还将共同主持土耳其—欧盟商业圆桌会议。与会者将研究运营活动和跨境电子商务面临的挑战，以及提高投资可预测性的措施。

该部长将参加土耳其—欧盟商业峰会，届时将讨论在贸易、投资、能源、安全、工业政策以及增强经济韧性方面的合作机会。还计划举行土耳其—比利时高级别圆桌会议，以推动合作发展和新的投资机会；此前，比利时在5月由玛蒂尔德王后率领赴土耳其开展了经济代表团访问。

由汽车出口商协会和欧洲改革中心参与的专门会议将聚焦《加快工业发展法案》草案的监管影响。博拉特还将与负责清洁、公正和竞争力转型事务的欧盟委员会执行副主席特蕾莎·里贝拉会面，讨论欧盟竞争力及影响土耳其—欧盟经济一体化的新工业政策。在与欧洲议会议员会面期间，该法案将成为主要议题。

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