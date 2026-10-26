在卢森堡，欧盟成员国农业和渔业部长就2027年波罗的海捕鱼配额达成一致。成员国未支持欧盟委员会提出的大幅削减西部鳕鱼、东部鳕鱼以及西部鲱鱼兼捕限额的建议。因此，这些鱼类种群的配额将维持在本年度水平，据RMF24报道。

欧盟委员会的提议未获支持

欧盟委员会提议将西部鳕鱼允许的意外捕捞量减少88%，东部鳕鱼减少51%，西部鲱鱼减少45%。波兰反对这些提议。

由于这些鱼类种群状况不佳，波罗的海西部和东部鳕鱼以及西部鲱鱼的商业捕捞已被禁止数年。所设定的配额仅适用于不可避免的兼捕——在捕捞其他物种时鱼类意外进入渔获物。

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中部鲱鱼和西鲱配额增加

与此同时，2027年中部鲱鱼的允许捕捞量将较本年度增加71%。欧盟委员会此前提议将这一配额提高49%。西鲱捕捞限额将提高44%，与欧盟委员会的提议一致。

今年，西部鳕鱼兼捕总配额为266吨，其中波兰获分配31吨。东部鳕鱼的总限额设定为430吨，波兰份额为113吨。西部鲱鱼不可避免兼捕的限额为788吨，其中103吨分配给波兰。

应华沙的请求，还将保留一项允许小型渔船捕捞西部鲱鱼的豁免。部长们还支持欧盟委员会的提议，即维持对受这些规则覆盖的整个波罗的海区域休闲捕捞鳕鱼的禁令。该限制旨在促进西部和东部鳕鱼种群的恢复。

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