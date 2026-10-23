美国司法部请求第九巡回上诉法院介入其针对加利福尼亚州的诉讼，并暂时停止统计超过2万张邮寄选票。唐纳德·特朗普总统的政府称，这些选票可能由不具备美国公民身份的人投出，《国会山报》报道。

向上诉法院提出请求

向上诉法院提出请求时，美国地区法官戴维·卡特尚未就该部门的动议作出裁决。据路透社报道，法官已安排就一项紧急命令举行听证会，该命令可能禁止该州统计这些选票，直至核实2万名选民的公民身份。

上周，美国司法部起诉加利福尼亚州，此前该部门给予该州选举官员48小时，要求将名单中2万人的选票搁置。诉讼称，如果加利福尼亚州无法自行确认名单中人员的公民身份，联邦政府要求将收到的这些人员的选票搁置，直至核查完成。

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司法部声明与州长回应

周一，美国司法部表示，28名被该部门怀疑不具备美国公民身份的人，因与非法登记的选票有关而受到指控。该部门称，其中大多数人使用了其所称通过非法和欺诈手段获得的选票投票。副司法部长特伦特·麦考特表示，所有被告都在提交给加利福尼亚州选举官员的逾2万名疑似非美国公民名单中。

加利福尼亚州州长加文·纽森批评了这起诉讼，称该要求违背选举程序，并迫使州官员违反联邦法律。美国司法部和特朗普总统还警告称，如果加利福尼亚州选举官员在中期选举计票中纳入所有这些选票，可能面临刑事指控。

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