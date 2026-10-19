美国司法部对加州28名绿卡持有人提出刑事指控，他们涉嫌欺诈性选民登记和非法投票。这些人是美国合法永久居民，有权在美国居住，但并非公民，不能参加选举，《卫报》报道。

据司法部称，28名被告中有21人曾非法投票。已有11人被拘押，逮捕行动仍在继续。所提指控包括在入籍申请中作虚假陈述以及欺诈性选民登记。此类罪行最高可判处五年监禁。

针对加州的诉讼

逮捕行动发生在司法部对加州提起诉讼数天后，该诉讼要求阻止统计11月中期选举中的部分选票。该联邦机构向洛杉矶县选举官员提供了一份名单，列出其认为可能是已登记投票的非美国公民的人员。

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司法部在诉讼中表示，已向加州官员发送了一份包含超过2万人的名单，联邦政府认为这些人可能不是公民，并且曾向他们邮寄选票。美国代理副司法部长特伦特·麦考特承认，名单中可能包括美国公民。他表示，这2万人是政府最有把握认定的人员，而此前19万人的估计包含了核实程度较低的记录。

州政府的反应

加州州务卿雪莉·韦伯称该联邦机构的要求“令人愤慨”。她表示，美国国土安全部7月最初报告称，超过19万名已登记选民可能不是公民，后来又将估计下调至2万人，但未披露数据和方法。

韦伯还表示，在确认身份之前将司法部名单上的数千人视为无投票资格的做法，将违反联邦法律。根据该州官方数据，加州共有2310万名登记选民。美国司法部表示，近几周来，联邦检察官已在20个州对共计112人提出指控，涉及涉嫌违反登记规则和非法投票。

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