英国国防部正在就可能庭外解决一宗赔偿争议进行谈判。退伍军人称，他们因与性取向有关的压力而离开武装部队。国防大臣韦斯·斯特里廷向《卫报》透露了这一消息。

斯特里廷表示，该部门寻求找到一个无需诉诸法庭的解决方案。同时，他没有承诺修改该计划的规则，也未证实正在考虑一项具体的和解协议。

赔偿计划的条件

这场争议涉及一项于2024年推出、面向LGBT军人的国家财政认可计划。根据其规定，曾被正式解雇或撤离岗位的前军人可获得5万英镑的付款。

在文件中被记录为自愿辞职离开军队的人不符合获得这笔款项的标准。他们可以获得另一项赔偿，该赔偿承认过去禁止LGBT人员服役所造成的影响。

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两名前军人的诉讼

55岁的前皇家宪兵队下士斯蒂芬·斯图尔特和49岁的前皇家空军军人马克·谢泼德正寻求对该计划规则进行司法审查。他们称，自己因性取向遭受骚扰，因而被迫离开军队。

由于他们离开武装部队被正式登记为辞职，斯图尔特根据另一项付款计划获得了7000英镑，谢泼德获得了5000英镑。下周，高等法院法官将决定他们是否可以继续司法审查程序。

该计划获拨7500万英镑，其中超过6000万英镑已支付。直到2000年，男同性恋者和女同性恋者仍被禁止在英国武装部队服役；没有进行精确统计，但据该报报道，每年约有200至250人因性取向被撤离岗位。

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