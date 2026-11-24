俄罗斯国防部计划修改军事院校的招生规定，允许部分教育项目招收年满16岁的九年级毕业生。 据“Glavkom”报道，相关俄罗斯联邦政府决议草案已在规范性法律文件门户网站上公布。

目前，该侵略国的军事学校和高等军事院校仅在考生持有11年级毕业证书的情况下，才接受其报考中等职业教育项目。

拟议的修改将允许学生在九年级毕业后直接进入此类院校就读。

这项新规定将适用于计划接受中等职业教育并准备成为中级军事专业人员的人员。同时，报考军官项目的考生仍须满足完成完整中等教育的要求。

根据该决议草案，此前未服过兵役的16至22岁考生将有资格被军事院校录取。

此外，俄罗斯联邦国防部提议降低中等职业教育项目考生的年龄上限。该上限将从目前的30岁降至24岁。

需要注意的是，在俄罗斯被军事院校录取即意味着获得军人身份。

根据《关于兵役义务和服兵役》联邦法律第35条规定，此前未服过兵役的学员，在被录取后将获得应征入伍军人身份。

年满18周岁后，他们将签订服兵役合同。

因此，拟议的修改将使俄罗斯国防部能够让青少年在完成九年级学业后立即进入军事院校接受培训。

需要指出的是，来自俄罗斯彭扎的博主斯坦尼斯拉夫·莫罗佐夫因被指控在互联网上鼓吹极端主义，被判处两年强制劳动。 据“通讯社”援引两名庭审参与者的消息称，引发此刑事案件的导火索是一段视频，视频中莫罗佐夫以乌克兰公民为例，谈到了可能对征兵办公室的专横行为进行反抗。

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