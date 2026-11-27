“战争不应蔓延至地中海海域，”意大利总理乔治娅·梅洛尼在11月22日乌克兰无人机袭击利比亚近海的一艘俄罗斯护卫舰后警告道。 这位一贯支持乌克兰的领导人强调，盟友应尽一切努力继续帮助乌克兰人进行自卫，但同时必须确保本国边境和公民的安全。

事实上，罗马与利比亚有着密切的联系——利比亚曾是意大利的殖民地——该国的局势稳定对意大利人而言是一个敏感话题。 因此，梅洛尼所提及的战争扩大，将使她的政党“意大利兄弟党”在筹备2027年大选期间的立场变得脆弱。 总体而言，支持乌克兰正逐渐成为这位意大利女领导人的难题，且与她自己所在政治联盟中部分成员的立场日益相悖。

乔治·梅洛尼是如何在支持乌克兰与意大利极右翼的高支持率之间取得平衡，同时仍保持其在国际政治中的影响力——UA.News的报道将为您揭晓。



梅洛尼的高支持率：“平民女性”与“铁娘子”的形象



在意大利政坛，政府更迭的频率通常比四季更迭还要频繁，而梅洛尼内阁却成为了一片难得的稳定绿洲。 尽管面临来自右翼联盟伙伴——尤其是马泰奥·萨尔维尼领导的民粹主义政党“联盟党”——的压力，且2027年选举周期日益临近，她的政党仍保持着稳固的领先地位。 政治学家指出，梅洛尼成功将个人支持率维持在40%以上，这对巴黎或柏林的大多数同行来说，是一种难以企及的奢侈。



乔治娅·梅洛尼这一人物形象与“意大利兄弟会”党的选民产生了完美的共鸣。她出身于罗马的工人阶级社区加尔巴泰拉，从不掩饰自己朴实的出身，说话直率，常常充满激情。 2019年10月，在罗马的一次集会上，她喊出了后来成为其标志的口号：“我是乔治娅，我是女人，我是母亲，我是意大利人，我是基督徒。” 为了在法律上防范人工智能生成的深度伪造内容，梅洛尼甚至在2026年向欧盟提交了申请，将自己的声音以及这句标志性的语音短语注册为商标。

在集会之外，她展现出一位勤勉的技术官僚形象，对预算数据和国际协议的细节了如指掌，从而打破了“无能的民粹主义者”这一刻板印象。 梅洛尼还通过社交媒体与民众直接交流。

与此同时，乔治娅·梅洛尼领导的政府表明，欧洲右翼上台后无意复兴过去的政治传统。“意大利兄弟会”领导人反对削弱民主。 她特别指出，意大利女性直到1946年3月——即独裁者兼极右翼思想家贝尼托·墨索里尼去世后——才首次获得投票权。



外交上的务实与审慎



在外交政策上，乔治·梅洛尼表现得像一位冷静的现实主义者。她的外交才能在于能够将个人魅力和意识形态上的灵活性转化为实际影响力。 她既能与华盛顿的民主党和共和党政府同样自如地开展对话，又能推动与非洲建立能源伙伴关系的“马泰伊计划”，同时还能遏制欧洲大国垄断关键决策。 总理解释说，对罗马而言，关键问题不在于“哪些国家坐在谈判桌旁”，而在于“它们代表谁，以及推动何种共同立场”。

她那次因美国总统针对其言论而引发的国际丑闻，正是其外交审慎与“抗压能力”的生动例证。 这场风波的起因是唐纳德·特朗普对乔治娅·梅洛尼的立场表示不满，后者曾为教皇出面辩护。这位美国领导人批评教皇，因为后者不同意美国的移民政策以及对伊朗的战争。



尽管此前梅洛尼曾与特朗普保持友好关系，且是唯一受邀出席其就职典礼的欧洲女性领导人，但他开始对她进行言语“攻击”。 2026年6月，唐纳德·特朗普在接受意大利La7电视台采访时称，乔治娅·梅洛尼在G7峰会上曾“恳求”他合影。 据称，她此举是为了提升自己在意大利的民意支持率。特朗普表示，他之所以同意，只是因为“觉得她挺可怜的”。

梅洛尼对此予以强烈驳斥，称这些言论是“纯属捏造”和“彻头彻尾的谎言”。

“唐纳德·特朗普的言论纯属捏造。说实话，我感到震惊，”这位意大利总理在视频声明中表示，并补充道：“无论是我，还是意大利，我们绝不会乞求任何人。”

意大利政界人士和部长们也纷纷表达了对梅洛尼的声援。 由于唐纳德·特朗普的冒犯性言论，意大利外交部长安东尼奥·塔亚尼取消了原定对美国的访问。而国防部长圭多·克罗泽托则将特朗普的言论称为“拙劣的把戏”。

随后，意大利总理表示，她与特朗普的关系没有改变，双方“没有任何相互指责”，且双方政界人士都理解彼此的立场。 尽管特朗普在一次七国集团（G7）会议上曾表示，梅洛尼终究还是“抛弃”了他。



在布鲁塞尔的政治影响力



2022年秋季，当乔治娅·梅洛尼成为首位执掌意大利政府的女性时，西方观察家们已做好了迎接风暴的准备：这位“意大利兄弟会”党领袖， 其根源可追溯至后法西斯主义运动，似乎正是欧洲怀疑主义和民粹主义的化身。 然而，在执政的四年里，这位女政治家完成了当代欧洲政坛最令人瞩目的转变之一——从“搅局者”蜕变为欧盟谈判桌上不可或缺的人物。 作为欧洲议会最大党派之一“欧洲保守派和改革派”（ECR）的领导人，乔治娅·梅洛尼在组建联盟和决策过程中发挥着不可或缺的作用。

在欧洲舞台上，这位意大利女领导人的影响力基于“从内部改革”的战略。 梅洛尼并未主张推翻欧盟，而是提议对其进行重新构想：减少官僚主义、保护本国工业，并对外部边境实施严格管控，例如她与阿尔巴尼亚就建立移民收容中心达成的备受瞩目的协议。

“我们的目标是建立一个在重大战略问题上雄心勃勃、在其他方面则保持克制的欧盟； 一个欧洲，其力量归根结底取决于其成员国的实力，”梅洛尼在勾勒欧洲大陆的未来愿景时如是说。

凭借其既能与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩，又能与以维克多·奥尔班为代表的民族保守派达成共识的能力， 梅洛尼成为了欧洲主流与右翼阵营之间的主要“桥梁”。

与此同时，在全欧洲层面，乔治·梅洛尼坚定捍卫罗马的财政利益，在关于2028–2034年欧盟七年预算的谈判中，她曾表示：“我们不会多付钱却少得到。”

乌克兰：坚定不移的支持与“红线”



乔治·梅洛尼对俄罗斯侵略的立场，对怀疑论者来说堪称最大的意外之一。尽管她的盟友——马泰奥·萨尔维尼和已故的西尔维奥·贝卢斯科尼——长期以来对克里姆林宫抱有好感， 她却采取了毫不妥协的亲乌克兰立场，向基辅提供了SAMP/T防空系统及其他军事援助。

对梅洛尼而言，支持乌克兰不仅是一个道德问题，更是关乎意大利安全根本利益以及尊重国际法原则的问题。

“如果乌克兰倒下，获胜的不会是那些渴望和平的人，而是那些信奉强权即公理的人。 而战争也将逼近我们的家园，”这位意大利总理在向选民解释罗马为何援助基辅时，曾多次强调这一点。



2024年，意大利总理在说服匈牙利前总理维克托·奥尔班停止阻挠欧盟对乌克兰的支持方面发挥了决定性作用。 据西方媒体报道，作为回应，梅洛尼提议奥尔班领导的“菲德斯”党与“意大利兄弟会”、 波兰右翼政党“法律与公正党”以及民族主义政党“瑞典民主党”共同加入。此举旨在增强ECR在欧洲议会选举中的实力。

与此同时，梅洛尼的政策依然务实，并兼顾意大利自身的战略利益。当2026年11月底乌克兰海上无人机袭击了利比亚班加西港附近的俄罗斯船只时， 梅洛尼立即划定了可接受的界限，她担心这会动摇该地区的稳定——该地区对意大利的能源安全和移民管控至关重要。



“我们必须向乌克兰朋友和合作伙伴表明极其明确的立场。战争不应也不可能蔓延至地中海，”她在布鲁塞尔举行的欧盟峰会前表示。 与此同时，梅洛尼立即驳回了本执政联盟内激进分子试图利用这一事件削减对基辅援助的企图，并补充道：“我认为，我们必须继续尽一切可能帮助乌克兰保卫自己。”

关于结束乌克兰战争，罗马主张实现公正的和平，而这绝不能意味着基辅的投降。 梅洛尼一贯坚持认为，任何和平谈判都必须有乌克兰自身和统一的欧洲参与，而可靠的安全保障是防止莫斯科未来再次发动侵略的唯一途径。

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