摩尔多瓦计划从2027年秋季开始采购由罗马尼亚“海王星深海”（Neptun Deep）项目在黑海开采的天然气。预计由于地理位置邻近，天然气供应成本将更低。

据NewsMaker报道，摩尔多瓦总理瓦西里·托凡在基希讷乌与罗马尼亚总理卢卡·尼库莱斯库举行的联合记者会上宣布了这一消息。

托凡表示，“海王星深海”项目计划于2027年夏季启动。据此，对摩尔多瓦的天然气供应可能于秋季、即新天然气年度开始时启动。

摩尔多瓦政府首脑指出，黑海开采的天然气中，部分已预留供摩尔多瓦国内使用。但他并未具体说明具体数量。

托凡强调，与罗马尼亚的合作应使两国均受益。特别是，运输距离的缩短将有助于降低摩尔多瓦消费者的相关成本。

目前，罗马尼亚每年开采约80亿立方米的天然气。据摩尔多瓦总理称，随着“海王星深海”（Neptun Deep）项目的投产，该国的天然气产量可能会翻一番。这将增强罗马尼亚在欧洲能源市场上的地位。

会谈期间，双方还讨论了能源基础设施的发展问题，特别是加快贝尔齐—苏恰瓦输电线路的建设。 双方特别关注了基希讷乌变电站的现代化改造，该变电站将在巩固摩尔多瓦能源独立方面发挥重要作用。

与罗马尼亚的合作是摩尔多瓦融入欧洲能源空间、减少对外部供应商依赖的重要途径之一。

来源：NewsMaker

摩尔多瓦正致力于加快签署两国电力系统运营商——Moldelectrica与“乌克兰能源公司”（Ukrenergo）之间的谅解备忘录。 此外，该国还希望加快“贝尔茨—德尼斯特水电站”输电线路第二回路的建设准备工作。

需要指出的是，针对基希讷乌宣布将俄罗斯大使馆一名工作人员列为“不受欢迎人物”的决定，俄罗斯联邦曾威胁将对摩尔多瓦采取“恰当且强硬的回应”。

摩尔多瓦正在考虑将乌克兰的检查站迁至本国境内，以降低与乌克兰战争以及俄罗斯在摩尔多瓦边境附近发动袭击相关的风险。

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