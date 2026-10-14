日本三菱日联金融集团（MUFG）正在研究将其在印度Shriram Finance的持股比例从约20%提高至50%以上的可能性，以便未来取得对该公司的控制权。《日本时报》报道称，消息来自了解私下讨论进展的人士。

潜在投资

据该媒体消息人士称，MUFG为获得控制权可能需要向Shriram投资超过100亿美元。日本集团尚未确定潜在交易的明确时间表，讨论仍处于早期阶段。潜在交易的细节可能发生变化。

MUFG和Shriram的代表拒绝置评。去年12月，这家日本公司的负责人在回答有关可能增持Shriram股份的问题时表示，从长期来看存在这种可能性，但当时尚未作出决定。

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MUFG在Shriram的持股

今年4月，MUFG以44亿美元收购了Shriram Finance 20%的股份。这笔交易被称为对印度金融公司的最大外国投资。该交易对Shriram的估值超过200亿美元，并为MUFG在该公司董事会赢得两个席位。

如果潜在投资超过100亿美元，MUFG对Shriram的累计承诺金额将超过140亿美元。Shriram Finance服务于经常被大型贷款机构忽视的客户，包括货运运输运营商和小企业主，并在印度较小城市和农村地区拥有广泛布局。

MUFG的扩张是日本金融集团在印度加大活动的一部分。三井住友金融集团成为Yes Bank的最大股东，而瑞穗金融集团同意收购投资银行Avendus Capital的控制权。

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