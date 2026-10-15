TimesLIVE报道称，国际货币基金组织下调了对撒哈拉以南非洲国家的通胀预测，尽管对该地区经济增长率的预期有所改善。IMF警告称，该地区的经济韧性仍因通胀压力、高借贷成本和气候风险而脆弱。

增长与通胀预测

该基金将该地区2026年经济增长预测从4月份预计的4.3%上调至4.5%。这被归因于全球供应链调整和国内改革。

与此同时，根据IMF估计，通胀中位数将从2025年的3.4%升至2026年的4.3%，并在2027年升至5%。在4月的预测中，该基金预计通胀将在2026年就达到5%，随后开始下降。IMF指出，大多数国家可能需要收紧货币政策，以使通胀回到目标水平。

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债务、援助与气候风险

利息支付已经吞噬了该地区国家约12%的政府收入。美国10年期国债收益率从2月底的4%升至9月底的5.2%，即便主权利差收窄，借贷成本仍因此上升。

IMF还指出，债务重组存在延误。埃塞俄比亚、加纳和赞比亚在这些进程中取得了进展，但过程持续了数年。IMF非洲部主任扎因·泽达内表示，新的方法和标准备忘录应加快未来的重组进程。

其他风险包括大宗商品出口国与进口国之间的差距、双边援助进一步减少以及厄尔尼诺现象。根据IMF的模型测算，气候冲击可能使该地区2027年的增长减少0.5个百分点，并使通胀上升2.6个百分点。

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