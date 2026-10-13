国际货币基金组织预测，中东和中亚地区的GDP将在2026年萎缩0.3%。据半岛电视台报道，这与4月预测的地区GDP增长1.9%相比明显恶化。

GDP降幅最深

根据IMF的评估，预计科威特的GDP降幅最大，达16.7%。伊拉克经济可能萎缩16%，卡塔尔经济可能萎缩15.6%。该基金预测，巴林将下降11.3%，伊朗将下降7.6%。

该基金数据显示，沙特阿拉伯通过东—西管道增加石油出口，部分抵消了能源部门的损失。同时，其GDP在2026年可能萎缩3.3%。根据IMF预测，吉尔吉斯斯坦将实现该地区最高的增长率，达到9%。

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霍尔木兹海峡的航运中断

IMF将预测恶化与霍尔木兹海峡长期的航运中断联系起来。在和平时期，全球五分之一的石油供应通过这条海上通道。

根据该基金的预测，中东和中亚将成为2026年唯一出现负增长的地区。与此同时，亚洲发展中国家的GDP可能增长5.1%，撒哈拉以南非洲国家可能增长4.5%，拉丁美洲和加勒比地区可能增长2.3%。

IMF还预计，全球经济将增长3.1%，高于此前预测的3%。该基金列出的全球增长风险包括冲突进一步升级、对人工智能预期的修正、新的贸易争端以及财政脆弱性。

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