国际货币基金组织敦促尼日利亚政府及其他非洲国家，将取消补贴所节省的资金用于保护贫困和弱势群体。国际货币基金组织非洲部主任扎因·泽达内在泰国曼谷举行的撒哈拉以南非洲国家最新区域经济展望发布会上表示，Premium Times Nigeria报道。

以定向支持取代补贴

泽达内指出，基金组织总体上建议各国政府特别重视社会保护，并支持社会中最弱势的群体。他表示，包括能源产品补贴在内的补贴，主要让较富裕的公民受益，并给公共财政带来额外压力。

这位国际货币基金组织代表强调，有必要逐步取消此类补贴，并将节省下来的资源用于真正需要帮助的人。他还指出，对于石油进口国而言，对产品进行补贴会影响进口支出的规模。

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改革与经济预测

尼日利亚政府此前实施了外汇市场改革，取消了其称为浪费且腐败的补贴制度，并推出了税制改革。国际金融机构和发展机构积极评价了这些举措对公共财政的影响，但该国出现了有关能源价格、生活成本上涨以及通胀压力的抱怨。

国际货币基金组织还表示，尼日利亚在降低通胀方面取得了显著进展。该基金组织建议该国增加石油行业以外的国内收入，以为教育、医疗和基础设施创造财政空间，同时继续推进面向私营部门的结构性改革。

国际货币基金组织在区域展望中预计，撒哈拉以南非洲国家的经济将在2026年和2027年增长4.5%。与此同时，该基金组织警告称，许多国家利息支出高、储备不足以及援助减少，限制了应对新的不利冲击的能力。

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