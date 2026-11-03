爱沙尼亚内政部已起草一项监管草案，根据该草案，2027年面向合格外国劳动者的移民配额最多可达2569人。正如ERR News报道，对《外国人法》的修正案拟于2027年生效。

以经济增长为条件的配额

该草案规定，在经济增长的情况下，临时居留许可数量将从爱沙尼亚常住人口的0.1%提高至0.2%。根据财政部最新公布的预测，今年实际GDP增长将达到2.5%。在这种条件下，最多可签发2569份临时居留许可。

如果经济不增长，限额将维持在常住人口的0.1%。草案起草者解释说，这些变化旨在减少合格人才短缺，同时保留工资要求和对居留许可数量的限制。

如果雇主的主要经营活动属于政府批准的劳动力短缺行业清单，则可签发有效期最长五年的临时居留许可。

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劳动力短缺行业

该清单包括电子和电气设备、车辆、机械和设备、化工和制药产品、纸制品、建筑材料、纺织品、金属制品、橡胶和塑料的制造业。此外还包括运输和仓储业、木材加工业，以及机械和设备的维修与安装。

该清单依据三项标准制定：OSKA劳动力需求预测、出口在行业收入中的占比，以及平均年度税前工资。尽管能源行业具有战略意义，但因安全风险升高而未被纳入清单。IT专业人员也存在短缺，但他们已获配额豁免。

内政部长伊戈尔·塔罗已将草案送交其他部委和利益相关方协调。有关文件的意见将接收至11月13日。

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