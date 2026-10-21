法国外交部批评以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔，原因是一段由人工智能生成的视频，其中加沙居民据称被魔法般地传送到巴黎。据阿纳多卢通讯社报道。

法国外交部的反应

法国外交部门在社交平台X上的French Response账号表示，即使魔法也无法取消对本-格维尔进入法国的禁令。该帖文还讽刺地提到了神灯，以及被用在这名以色列部长身上的一个愿望。

本-格维尔领导极右翼“犹太力量”党，他于10月20日在定于10月27日举行的以色列议会选举前发布了一段竞选视频。在视频中，他赞扬了加沙地带的破坏，并嘲笑仍留在那里的巴勒斯坦人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

竞选视频的内容

这段AI视频展示了2030年的加沙愿景：该飞地被描绘成一座没有居民的城市，学校、基础设施和港口均被摧毁。在一个驴子的镜头之后，视频中出现该党的信息，称只有驴子可以留在加沙。据该通讯社称，这是在嘲笑仍留在该飞地的巴勒斯坦人。

本-格维尔曾多次要求占领加沙、迁移当地巴勒斯坦人口，并在那里建立以色列定居点。阿拉伯政党此前指责他利用针对巴勒斯坦人的措施和侵害行为来动员支持者，并恐吓阿拉伯选民。

关注我们在