希腊最古老的现代博物馆建于1874年的雅典卫城，在关闭19年并历经七年高科技翻新工程后，于11月23日（星期一）重新向游客开放。

据希腊文化部长莉娜·门多尼透露，该建筑自2007年因将主要展品迁往山脚下新建的卫城博物馆而对公众关闭以来， 此次翻新工程耗资620万欧元，资金来源于政府预算和私人捐款，使这座历史建筑得以恢复其最初的博物馆功能，而非作为办公室和仓库使用。

在翻新后的空间内，将展出此前从未向公众展示过的古代文物， 关于雅典卫城遗址2500年历史的数字展览，以及观景廊——在那里，游客可以观察到文化部修复师的工作。 在开幕仪式上，希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯将此次活动称为保护文化遗产的重要里程碑，并再次呼吁英国归还大英博物馆收藏的帕特农神庙雕塑， 并强调雅典方面绝不会接受以借展形式归还或承认其为外国财产的方式。

来源：《独立报》报道。

希腊因阿迪达斯（Adidas）在雅典卫城附近举办无人机表演的广告活动而爆发了一场轰动性丑闻。

希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯拒绝了大英博物馆就帕特农神庙大理石雕塑提出的协议方案。 米佐塔基斯表示，雅典不承认大英博物馆对这些雕塑的所有权，也不会接受希腊不得不借出本国文物部分的方案。

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