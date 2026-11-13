阿拉斯加24场选举仍未确定胜者——The Hill

在美国阿拉斯加，投票日过后一周多，24场联邦和州级职位选举的胜者仍未确定。正如The Hill报道，截至发稿时，全州已收到约84%的预计选票数据。

尚未公布结果的包括美国参议院、美国众议院和州长选举，以及4场州参议院选举和17场州众议院选举。

参议院选举和州长职位

在参议院选举中，民主党人玛丽·佩尔托拉以超过两个百分点领先共和党参议员丹·沙利文。没有候选人获得多数选票，因此这场选举的结果可能将通过排序选择投票制度确定。佩尔托拉获得了超过49%的选票。

在州长选举中，民主党人乔纳森·克赖斯-汤姆金斯获得略高于50%的选票。三名共和党候选人分得其余选票，其中没有一人获得超过30%。CNN宣布克赖斯-汤姆金斯获胜，但Decision Desk HQ当时尚未确定此次选举的结果。

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排序选择投票如何运作

在阿拉斯加，候选人必须获得多数选票。选民按照优先顺序在选票上排列候选人；如果无人超过50%的门槛，支持率最低的候选人将被淘汰，其选民的下一优先选择将被重新分配给其他参选者。这一程序会重复进行，直到确定获得多数票的候选人。

在美国众议院选举中，现任共和党籍联邦众议员尼克·贝吉奇三世获得48.6%的选票，领先其独立候选人对手超过七个百分点。民主党候选人获得7.5%。根据Decision Desk HQ的预测，这场选举也将进行排序选择即时决选，因为剩余选票预计不足以让贝吉奇获得多数票。

据The Hill报道，排序选择制度下的选票统计原定在所有选票计数完成后的下一个星期三开始。在阿拉斯加，海外选民的选票可在选举后15天内送达。

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