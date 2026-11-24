11月18日，阿拉斯加巴罗市的当地居民目睹了今年最后的阳光。自那时起，该地便进入了极夜，这一状态将持续约65天。 在此期间，太阳将不会升起，整座城市将处于昏暗与黑暗之中。巴罗的居民要到2027年1月23日才能再次见到阳光。

阿拉斯加的极夜何时开始？



极夜是一种自然现象，常见于位于北极圈内的地区。 对于世界上大部分地区的人来说，昼夜交替似乎是理所当然的，但在地球最北端的角落，冬季的太阳不仅白天不会出现，甚至可能整月都见不到。

巴罗是美国最北端的城市，位于北冰洋沿岸。 正因其独特的地理位置，该市居民每年都会经历极夜时期，这对他们来说早已是年度循环中习以为常的一部分。

这里的

日常生活已逐渐适应了长时间无光照的状态。



极夜的形成，源于地球自转轴相对于地球绕太阳公转的平面倾斜了约23.5度。因此，冬季时，地球的一极会“背离”太阳。 地球继续沿其轨道运行，极圈内的地区在一年中的特定时节便会失去阳光。

极夜的

持续时间在很大程度上取决于地理纬度——人口聚居地离极点越近，无日照的时间就越长。而在极点本身，极夜可能持续约半年。



但在许多城市，即使在极夜期间，黑暗也不会持续整整24小时：某些地方会出现所谓的“蓝色时刻”——这是黄昏时分的特殊时期，此时天空会泛起淡淡的蓝色，并透出些许阳光。

《Večernji list》

对此进行了报道。

2026年8月12日

日食：该现象的五个主要阶段。

下一次月食将于2027年2月20日发生——据Space.com报道。

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