CyproFruta和Cyprus Farming Ltd向尼科西亚地区法院对百事公司及其他被告提起诉讼，就塞浦路斯北部法马古斯塔一家工厂的案件共索赔1.44亿欧元。原告称，自1981年以来，该设施及土地一直在未经其许可的情况下被使用。

起诉12名被告

据Cyprus Mail报道，援引《Politis》报的消息，该诉讼于数日前提起。CyproFruta和Cyprus Farming Ltd的所有者曾拥有位于法马古斯塔的这家工厂。

12名被告包括总部位于纽约的百事公司、其伊斯坦布尔分部，以及Ektam Kıbrıs及关联公司的管理人员。原告要求赔偿1.35亿欧元，用于补偿无法使用该设施造成的损失和利润损失，另要求支付900万欧元租金。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

饮料生产

据该媒体报道，Ektam Kıbrıs Ltd自1981年以来一直使用该工厂和土地生产百事、百事极度、七喜和美年达品牌饮料。该公司成立于1981年，是百事国际产品在该岛北部的独家装瓶商和分销商。

索赔金额涵盖1981年至2026年9月30日期间。2026年2月，原告通过律师向12家公司和个人发出要求，要求停止使用该工厂。据《Politis》报道，该要求被忽视，随后提起了诉讼。案件中列出的人士和公司包括Semsi Kazim Erkman、Sibel Erkman、Eda Erkman、Gungor Sipahioglu以及Infima Holding，后者此前名为Tamek Holding AS。

关注我们在