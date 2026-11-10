曾参与策划入侵乌克兰行动的俄罗斯联邦安全局（FSB）负责人将出席在阿布扎比举行的谈判

俄罗斯向定于11月9日至11日在阿联酋举行的与乌克兰和美国的三方会谈派出了两名联邦安全局（FSB）工作人员。其中一人被纳入代表团核心成员，另一人则加入了专家组。 据俄罗斯消息来源称，两人均参与了入侵乌克兰的筹备工作。

两人均与俄罗斯情报机构针对乌克兰的活动有关，特别是全面入侵前夕的情报收集工作，以及针对乌克兰情报人员的行动。

德米特里·米纳耶夫被纳入专家组。他现任俄罗斯联邦安全局（FSB）第一副局长兼反间谍行动部主任。

2019年4月，时任乌克兰安全局（SBU）局长瓦西里·格里察克曾公开指认米纳耶夫是谋杀SBU反间谍人员亚历山大·哈拉贝鲁什以及国防部情报总局军官马克西姆·沙波瓦尔的幕后主使。 据乌克兰特勤局称，他还参与了针对另一名乌克兰情报官员基里尔·布达诺夫的暗杀策划。据乌克兰安全局（SBU）的说法，米纳耶夫曾控制着在乌克兰活动的俄罗斯破坏小组的活动

阿列克谢·科姆科夫于2024年6月接替谢尔盖·贝塞达，出任俄罗斯联邦安全局（FSB）第五局局长。该部门负责收集关于俄罗斯及前苏联国家（特别是乌克兰）的情报。

据《华盛顿邮报》调查报道，俄罗斯特工机构在克里姆林宫筹备全面入侵过程中发挥了重要作用。其工作人员收集有关乌克兰的情报，与间谍网络合作，并制定了建立受莫斯科控制的政府的方案。 与此同时，联邦安全局的分析评估让俄罗斯领导层确信，乌克兰政府将迅速垮台，且抵抗微乎其微。

科姆科夫被任命后，正是他领导了负责这一工作方向的部门。俄罗斯代表团

的专家组还包括俄罗斯总参谋部、外交部和总统办公厅的代表。名单上共有11人。

此前，俄罗斯代表团已抵达阿布扎比，准备与美国和乌克兰进行谈判。

据彭博社报道，俄罗斯加强了在阿布扎比与乌克兰及美国谈判的代表团阵容。

《纽约时报》称，阿布扎比会议将不会讨论停火问题。

11月9日，中国在联合国安理会会议上表示支持旨在结束俄罗斯对乌克兰战争的外交努力。

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