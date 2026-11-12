在喀尔巴阡山地区，警方在一名前因谋杀案被通缉的男子处查获了一批价值1100万格里夫纳的精神药物

执法人员在伊万诺-弗兰科夫斯克州的布尔什廷逮捕了一名21岁的日托米尔州居民，该男子因涉嫌杀害一名外国人而逃避审判，据调查称， 还组织了大量精神药物囤积，意图进行后续销售。

2026年11月7日，执法人员在搜查一处出租公寓时，查获近1.1万粒MDMA药片，总重量超过1.1公斤，价值约900万格里夫纳。 此外，在城市郊区的一个藏匿处还发现了4公斤安非他明，估价约200万格里夫纳。据调查显示，该嫌疑人计划通过邮政服务销售这些违禁品。 他已被告知涉嫌违反《乌克兰刑法典》第307条第3款，11月9日，法院裁定对其采取羁押候审的强制措施，且不得保释。

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此外，该嫌疑人还被指控于2023年9月在日托米尔州因未支付报酬引发冲突，杀害了一名66岁的法国公民，当时该外国人身中十余刀。 自2026年7月起，该嫌疑人不再出席日托米尔州马林斯基区法院的庭审，因此于10月20日被通缉。

来源：总检察长办公室。

基辅警方抓获数名年轻男子，他们在散步时贩卖毒品。

苏梅市地区检察院已向法院提交了针对一名29岁省会居民的起诉书，该嫌疑人涉嫌准备贩卖数量特别巨大的麻醉药品和精神药物。

一对来自德罗霍比奇地区的夫妇，利用果汁包装盒和洗碗海绵包装贩卖毒品。

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