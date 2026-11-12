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在喀尔巴阡山地区，警方在一名前因谋杀案被通缉的男子处查获了一批价值1100万格里夫纳的精神药物

UA NEWS 12 十一月 2026 15:22
在喀尔巴阡山地区，警方在一名前因谋杀案被通缉的男子处查获了一批价值1100万格里夫纳的精神药物

执法人员在伊万诺-弗兰科夫斯克州的布尔什廷逮捕了一名21岁的日托米尔州居民，该男子因涉嫌杀害一名外国人而逃避审判，据调查称， 还组织了大量精神药物囤积，意图进行后续销售。

2026年11月7日，执法人员在搜查一处出租公寓时，查获近1.1万粒MDMA药片，总重量超过1.1公斤，价值约900万格里夫纳。 此外，在城市郊区的一个藏匿处还发现了4公斤安非他明，估价约200万格里夫纳。据调查显示，该嫌疑人计划通过邮政服务销售这些违禁品。 他已被告知涉嫌违反《乌克兰刑法典》第307条第3款，11月9日，法院裁定对其采取羁押候审的强制措施，且不得保释。

此外，该嫌疑人还被指控于2023年9月在日托米尔州因未支付报酬引发冲突，杀害了一名66岁的法国公民，当时该外国人身中十余刀。 自2026年7月起，该嫌疑人不再出席日托米尔州马林斯基区法院的庭审，因此于10月20日被通缉。

来源：总检察长办公室。

基辅警方抓获数名年轻男子，他们在散步时贩卖毒品

苏梅市地区检察院向法院提交了针对一名29岁省会居民的起诉书该嫌疑人涉嫌准备贩卖数量特别巨大的麻醉药品和精神药物。

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