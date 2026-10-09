台媒：台湾东部海域首次发现中国海上民兵船只

8月中旬，台湾东部海岸附近发现中国渔船Minfudingyu 07902。Apex Aviation公司在报告中称，该船还承担中国海上民兵船只的职能。这是已知首例此类船只出现在该区域的事件，《台北时报》报道。

根据Apex Aviation的数据，Minfudingyu 07902与中国海警2502艇及研究船Xiang Yang Hong 03一同行动。该公司的侦察机在距花莲县30多海里，即55.6公里处发现这批船只。这些船只分散在约10海里的半径范围内。

沿岸活动加强

自6月以来，中国定期在台湾东部海岸附近开展海警船巡逻。两名了解情况的台湾高级官员表示，3艘船只在一个中国船只通常不会使用的区域活动。其中一人称，这些船只已被列为加强监控对象。

一名官员表示，台湾当局将这艘渔船作为中国人民解放军海上民兵船队的一部分进行追踪。他说，该船与中国海警演习协调行动，这名官员将这些演习描述为海上追踪。他还表示，这类船只的用途在于实施事实上的追踪。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

台湾国防部的评估

台湾国防部表示，中国以执法和科研活动为掩护进行追踪。该部门评估称，北京试图在非冲突条件下扩大行动区域，并制造事实管辖权的印象。

该部还指出，此类行动破坏国际秩序，并使台湾的海洋权利受到质疑。台湾军方正通过情报手段追踪中国的活动，并与包括海巡署在内的其他机构协调。

Apex Aviation国防与安全总监Honor Hung表示，中国军舰、海警船、研究船及部分民用船只采取相互关联的方式行动，对台湾周边水域施加压力。同时，他强调，一次观察不足以确定船只的任务或证实它们之间存在协调。

关注我们在