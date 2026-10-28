在俄罗斯发动袭击的背景下，联合国正在考虑向基辅发出紧急求助呼吁

联合国正在考虑为基辅发布紧急呼吁（Flash Appeal）。这笔资金将用于满足该市因俄罗斯对关键基础设施的袭击而产生的额外需求。

“在我看来，作为首都，基辅具有特殊的重要性。为了满足该市新增的特定需求，我们可能不得不发布所谓的紧急呼吁（Flash Appeal），”施马莱表示。

他强调，俄罗斯不仅在破坏能源及其他基础设施，还在对乌克兰发动经济战：俄军袭击仓库和超市连锁店，并封锁谷物出口。

施马莱表示，应对基础设施破坏和经济攻击带来的后果，已超出了人道主义组织和联合国的能力范围。

“因此，与成员国及国际金融机构协商确定进一步的预算支持机制至关重要。这是为了确保关键的国家服务能够继续运转，经济能够正常运作，”联合国驻乌克兰系统协调员强调道。

“紧急呼吁”（Flash Appeal）是国际组织（通常在联合国主导下）在大规模危机爆发后发布的官方人道主义应对计划及紧急资金申请。 其目的是尽快从捐助方（其他国家政府、基金会、企业）筹集资金，为受灾民众提供生命必需的援助。

据乌克兰通讯社记者报道，联合国驻乌克兰系统协调员兼人道主义协调员马蒂亚斯·施马勒在一次关于联合国应对俄罗斯对乌克兰侵略战争所引发危机的活动上发表了上述言论。

乌克兰外交部对联合国在冬季来临前发布的新报告作出了回应。

此前我们曾报道，乌克兰对联合国关于人权状况及俄罗斯对能源设施袭击的报告表示欢迎。

联合国掌握了俄罗斯处决129名乌克兰战俘的证据。

联合国记录了战争期间针对乌克兰人的超过一千起性暴力案件。

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