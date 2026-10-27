斯洛文尼亚最高峰特里格拉夫山上，同名冰川最后一片冰区已经消失。本月降雪前后拍摄的山坡照片证实，那里已没有任何冰层，《卫报》报道。

夏末时，这座冰川的主要残余部分仅有数米大小。在过去五年中，冰层融化至只剩几处孤立的区域。这一时期包括有记录以来欧洲最炎热的三个年份。

冰川缩减持续了数十年

根据历史照片和文献，19世纪中叶，特里格拉夫冰川面积约为40公顷。到1946年，科学家进行首次系统测量时，其面积已缩减至14公顷。

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1983年至2003年间，这座冰川失去了93%的表面积，缩小至不足1公顷。安东·梅利克地理研究所所长马蒂亚·佐恩于2001年首次在该冰川进行测量。他指出，即使在冰川存在的最后几十年，融化速度也令他感到惊讶。2002年，研究人员提取了深约5米的冰芯；而次年，同一地点已变成岩石。

斯洛文尼亚的象征

佐恩表示，特里格拉夫在斯洛文尼亚民族认同中占据核心地位，而冰川消失意味着失去了重要的数据来源和气候变化指标。特里格拉夫山被绘在斯洛文尼亚国旗上，登顶被视为该国文化生活的重要组成部分。

随着冰川退缩，新的垂直竖井显露出来，科学家则在特里格拉夫山下的洞穴中发现了冰。斯库塔山上的另一座冰川也已缩小并变薄，但其残余部分受到更好的遮阴；研究人员估计，它可能还能存留几年。

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