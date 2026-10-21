在日托米尔州，一家由德国投资的工厂因俄罗斯炮击而停产

在日托米尔州，由于俄罗斯的炮击，由德国投资参与运营的“克罗姆伯格与舒伯特日托米尔”企业已暂停运营。

“遗憾的是，该地区最大的财政贡献企业之一‘克罗姆伯格与舒伯特日托米尔’已停止运营。 这对日托米尔州确实是一个沉重打击：3600名员工的生计岌岌可危，同时各级财政预算原本应获得的数百万格里夫纳税收也面临损失，”该官员表示。

据他介绍，目前工厂管理层正与所有者共同商讨解决方案，以确保员工有工作可做。部分员工可能会选择出国，其余人员则将在其他城市工作。

布涅乔补充道，如果最终决定恢复该企业的运营，地区政府承诺将在现行法律允许的范围内提供最大程度的便利和一切可能的帮助。

该工厂专门生产世界级汽车的车载电气线束系统。

今年8月，这家由德国投资的企业“克罗姆伯格与舒伯特日托米尔”曾宣布，因遭受俄罗斯炮击而暂停运营。

吉托米尔州行政管理局局长维塔利·布涅奇科在Facebook上通报了这一消息。

位于日托米尔州的波兰Cersanit工厂因俄罗斯的袭击而完全停产。

2026年10月19日上午，由于俄罗斯对乌克兰部分地区的能源基础设施发动大规模袭击，导致这些地区出现供电中断。部分居民点还出现了断水情况。

需要指出的是，10月19日夜间，俄罗斯发动弹道导弹袭击，导致“DataGroup”公司某数据中心的设备和基础设施完全瘫痪。

在基辅，由于10月19日的炮击，四条无轨电车线路的运行路线已作调整。

美国再次未就俄罗斯对基辅的弹道导弹袭击向乌克兰发出预警。

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