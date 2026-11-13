欧盟拟将俄罗斯最富有的女性列入新的制裁名单

欧盟正在考虑对俄罗斯首富、Wildberries创始人塔季扬娜·金实施制裁。

制裁名单草案指出，该电商平台据称协助向俄罗斯军队提供物资，并销售军用及两用商品。理由中还提到该公司与受制裁的VTB银行存在合作关系。

相关制裁措施计划于11月16日在布鲁塞尔获得批准。据《福布斯》估算，金·塔蒂亚娜的净资产在过去一年内从70亿美元缩水至50亿美元。

此外，还提议将“Yandex”的股东亚历山大·查查瓦、商人鲁斯兰·拜萨罗夫以及俄罗斯联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科之子谢尔盖纳入制裁名单。

来源：自由电台

英国成为首个将制裁范围扩大至俄罗斯所有十大石油生产公司的国家。 伦敦于周四在都柏林举行的欧洲政治共同体峰会上宣布了这一新制裁方案，其中包括“斯拉夫石油”公司、 “罗斯石油”公司的“东方石油”项目、大型煤炭企业，以及运输俄罗斯石油和液化天然气的所谓“影子船队”船舶。

此前有报道称，欧盟正在制定新一轮针对俄罗斯的制裁方案，计划于2026年11月在所有成员国达成一致后通过。 在将受到限制的实体中，以俄罗斯地区性银行和炼油厂为主，此外还包括来自中国和阿拉伯联合酋长国的外国公司，这些公司协助绕过先前的制裁壁垒。 与此同时，欧盟计划大幅扩大针对俄罗斯企业的出口限制。

该一揽子措施将于11月16日的欧盟外长理事会会议上获得最终批准，限制范围还将涵盖协助“影子船队”运作的公司。

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