俄罗斯连锁书店“阅读之城——布克沃耶德”因书籍不符合新的法律要求，已下架并销毁了价值1亿卢布的书籍。 该公司还花费了数千万卢布，对涉及毒品的出版物进行标识。

该连锁店负责人亚历山大·布里奇金透露了这一消息。

书籍通过工业碎纸机进行销毁

据布里奇金介绍，被下架的出版物不能简单地扔进垃圾桶，因为它们被归类为有毒废物。因此，这些书籍由公司出资进行处理，具体而言，是在视频记录下使用工业碎纸机进行销毁。

该连锁店负责人表示，一旦经鉴定发现作品中存在LGBT宣传内容，便会立即作出下架决定。 据他介绍，此类审查程序并未规定需提前向销售商发出适当通知，导致他们在被追究责任之前来不及履行法律要求。

布里奇金呼吁修改专家鉴定程序：应提前通知鉴定开始时间，并实行专家认证制度。

书籍标识工作耗资数千万卢布

部分开支与禁止毒品宣传的法律有关。根据相关规定，提及毒品的书籍只能在标有“18+”标识的包装内销售。

俄罗斯图书联盟每周一都会更新符合这些要求的出版物清单。此后，书店需自行对书籍进行包装并加贴相应标识。

据布里奇金称，该连锁书店已对200万册图书进行了标识，为此花费了数千万卢布。

此前，“埃克斯莫-AST”出版集团负责人奥列格·诺维科夫曾透露，该集团旗下公司已进行了约2万次内部审查。特别是，过去20年出版的所有书籍都接受了是否含有毒品宣传内容的审查。

俄罗斯对图书市场的管控有所加强

对图书市场的管控加强始于俄罗斯对乌克兰发动全面战争之后。 2023年11月，俄罗斯联邦最高法院认定所谓的“国际LGBT运动”属于“极端主义”，此后对出版商和图书销售商的压力进一步加大。 俄罗斯当局还颁布了禁止毒品宣传的法令。

由于这些新限制，部分书籍实际上已被禁，而出版社和书店也开始面临行政和刑事追究。

需要指出的是，俄罗斯正计划对公民访问境外互联网实施限制。

10月27日至29日，俄罗斯当局将限制莫斯科第三环路范围内移动互联网的访问。 俄罗斯数字发展部解释称，采取这些措施是为了在“天然气出口国论坛”（FSEG）和普京将出席的“俄罗斯-非洲”峰会期间保障安全。

此前，圣彼得堡曾发生过一次大规模的移动互联网服务中断事件。 此次中断恰逢普京抵达圣彼得堡，他将在那里会见马来西亚统治者苏丹伊布拉欣·伊斯梅尔，并与圣彼得堡及列宁格勒州州长举行工作会晤。

关注我们在