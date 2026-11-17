俄罗斯最大的谷物贸易商之一——“德梅特拉控股”——在受乌克兰无人机袭击影响的黑海码头停运后，开始大规模裁员。 该公司员工人数可能减半。

据其消息称，裁员不仅涉及普通员工，还波及了高管层。“德梅特拉控股”证实了此次人员优化，并解释称此举旨在提高各业务部门的工作效率。

与此同时，公司方面保证将保留港口综合体的员工队伍。据SPARK系统数据显示，该集团旗下26家公司的平均在册员工人数为2851人。

今年夏天，“德梅特拉控股”旗下的企业曾遭到无人机袭击。7月30日，在无人机袭击后，“塔曼”谷物码头综合体停运；8月12日，新罗西斯克谷物码头也停止了运营。

同一天，新罗西斯克面包制品厂也遭到破坏。8月底，该企业估计恢复时间将在1至4个月之间。

Strategy Partners“消费品与农业综合企业”业务部总监罗曼·萨莫伊洛夫认为，由于港口设施停运，该公司被迫削减开支。

据他称，如果黑海港口的运营限制持续存在，其他大型俄罗斯谷物贸易商也可能采取裁员措施。

公司内部的两名消息人士透露了这一情况。

10月，俄罗斯黑海和亚速海港口实际上已停止集装箱运输：当月未有一批集装箱货物抵达。 据俄罗斯消息人士称，原因在于乌克兰无人机对船只的袭击以及海运承运商面临的风险。

与此同时，俄罗斯拒绝在未签署永久和平协议的情况下，与乌克兰就黑海问题达成临时协议。而土耳其目前正在制定相关提案以促成协议，并正与乌克兰和俄罗斯双方就此进行磋商。

关注我们在