克拉科夫枪击案的枪手早在上学时就曾画过上吊的人，并描绘过袭击学校的场景

24岁的米哈尔·O.于11月7日在波兰克拉科夫市中心制造了枪击事件，他在求学期间就曾绘制过暴力场景。 他的前同班同学透露，在这些画作中，该男子描绘了上吊身亡的人，以及自己手持武器袭击学校的情景。

据该女子称，米哈尔是在上课期间直接创作这些画作的。 其中一些画作描绘了袭击学校的人，以及遇难者的遗体。这名男孩将自己画成一名手持手枪、闯入学校的武装男子。

“我记得有一次我们在上课，他却在画上吊的人，或者有人拿着手枪闯入学校的情景。 我们问他这是什么，他回答说这是对学校的袭击，那里到处都是尸体，而且正是他拿着这把手枪走进学校，”一位昔日的同班同学回忆道。

这位女士还提到，米哈尔曾表示想成为一名袭击者。据她描述，他说话的语气仿佛这正是他的梦想。

与此同时，其他学生并未将这些话视为真正的威胁。同学们之间会互相讨论这些画作，有时甚至开玩笑说米哈尔总有一天可能会杀人。然而，没有人料到他真的会发动枪击事件。

一位前同班同学描述说，米哈尔是个内向沉默的男孩，几乎不与任何人亲近。他很少参与集体讨论，但据这位女士观察，他在历史课上会变得更活跃。

她推测，米哈尔对历史事件、军事题材和战争特别感兴趣。

此外，这位女士还回忆起远程学习期间的一件不同寻常的事：有一次，米哈尔戴着一顶旧防毒面具参加了在线课程。

据Radio Eska报道。

需要指出的是，在波兰克拉科夫，一名持枪男子在市中心广场杀害了六人。警方向其开枪并逮捕了这名袭击者。

在波兰克拉科夫，市场广场上的枪击事件造成6人死亡，另有16人受伤。 总理唐纳德·图斯克在与各机构及行政部门代表召开会议后宣布，11月8日至9日全国将举行为期两天的全国哀悼。

在抓捕波兰克拉科夫致命枪击案涉案男子的行动中，两名警察受伤。抓捕过程被拍下视频，并由波兰媒体发布。

波兰克拉科夫检察院计划于周日正式启动对市中心主市场袭击事件的调查，并将该案定性为恐怖主义行为。

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