美国宇航局（NASA）在月球附近观测到危险的高水平宇宙辐射

美国宇航局（NASA）的“阿耳忒弥斯一号”（Artemis I）无人探测任务将特制的晶体探测器送入绕月轨道，这些探测器记录到了出乎意料的高水平宇宙辐射。

此次任务为科学家们提供了关于月球附近深空辐射暴露情况的独特数据。猎户座飞船上搭载了两个模拟人，其内部放置了超过1万颗微型晶体。 这项大规模研究的结果已发表在《辐射测量》（Radiation Measurements）科学期刊上。所得数据有助于更好地评估宇航员在长期载人航天飞行中可能面临的风险。

与需要经过复杂化学处理才能研究粒子痕迹的传统被动式塑料探测器不同，新型晶体的工作原理类似于照相胶片。带电粒子会在其中留下微小的缺陷——即所谓的“着色中心”。 在蓝光照射下，通过普通显微镜观察时，这些区域会发出红光，从而能够清晰地观察到粒子轨迹并分析电离密度。 得益于专门开发用于消除背景噪声的软件，科学家们不仅实现了极高的精度——结果与标准轨迹法测得的数值偏差不超过15%——还成功记录了此前未被察觉的微弱事件。

对国际空间站实验中获得的数据进行对比后，发现了一个有趣的规律。 在近地低轨道上，主要威胁来自被行星磁场捕获并滞留在范艾伦辐射带中的低能质子，这导致人体内部的辐射剂量分布不均。

在月球附近，这些辐射带并不存在，而能够穿透人体的、高能的银河宇宙射线则起着主导作用。 尽管地球卫星附近的总体辐射水平更高，但与近地轨道相比，其差异并未如先前预测的那样严重。

NASA阿耳忒弥斯一号（Artemis I）太空任务的通报中提到了这一点

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